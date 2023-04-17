首款台製「射頻消融系統」獲准上市！仁寶估9月納健保

代工大廠仁寶（2324）於今（17）日宣布，旗下「消融寶AblatePal」射頻消融系統已獲得衛福部健保署同意比照現行特材代碼納入健保給付，預計今年9月生效給付，該產品在今年3月完成食藥署醫療器材查驗登記，取得產品上市許可，是仁寶取得工業技術研究院技術授權後，進行產品開發並導入量產的第一款國人自製射頻消融治療系統。

仁寶指出，射頻消融（RFA）是一項相當安全的微侵入治療方法，也是目前世上最廣泛使用的腫瘤消融技術，在導引影像定位下，將極細的電極針準確插入腫瘤區域，針頭放出無線電射頻電波，讓組織因離子激盪擾動而產熱，治療區內軟組織包含腫瘤因溫度上升被燒灼壞死，所以也俗稱電燒。

仁寶總經理翁宗斌表示，仁寶近年來積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，在醫療物聯網、移動式超音波、AI輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統取得豐碩的成果，如今更近一步跨入微創手術醫療設備以及高階醫療耗材供應，深耕醫療照護市場。

據了解，「消融寶（AblatePal）」射頻消融系統利用高頻電能破壞組織內部的細胞，使其失去生長能力，以達到治療疾病的效果。射頻消融系統不僅可用於癌症治療，還可以用於心臟病和腫瘤等其他治療領域。目前已經與台大醫院簽訂「癌症微創介入訓練中心計畫」進行產學合作，微創介入醫療是個趨勢，而且是一個仍在持續進展的新領域，從近年來的發展可看出，有越來越多的新醫材開發與新臨床試驗需求。

仁寶指出，該計畫將合作設立癌症微創介入訓練基地，結合台大相關專家，著手訓練及推廣微創介入技術的相關配合應用，並持續進行射頻消融相關醫療設備之開發、技術之訓練、使用之推廣以及醫療人員教育，同時設計進行各種癌症相關研究。

仁寶資深副總沈俊德進一步表示，預期台灣下一個經濟發展奇蹟將來自資通訊（ICT）產業與醫界的合作，仁寶本身除已投入診所經營外，目前也正規劃興建瑞芳醫院，加速智慧醫材的應用推廣。他樂觀期待，台灣過去靠半導體和電子產業撐起30年成長，下個黃金產業可能就在智慧醫療。仁寶正善用自身及環境優勢，加快拼出新成長藍圖。

仁寶醫療產品處資深處長陳坤松則表示，團隊投入醫療照護，從監測、診斷類醫療器材開始，如今更進一步完成高階治療類醫療設備的開發並取得上市許可，從無塵室的產線建置到滅菌製程的導入，都已經取得衛福部QMS及ISO13485醫療器材品質管理系統的認證。