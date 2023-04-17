仁寶射頻消融系統 取得醫材上市許可並納入健保給付

仁寶（2324）消融寶(AblatePal)射頻消融系統已獲得衛福部同意比照現行特材代碼納入健保給付，預計今年9月1日生效給付，本產品在今年3月完成食藥署醫療器材查驗登記，取得產品上市許可，是仁寶取得工業技術研究院技術授權後，進行產品開發並導入量產的第一款國人自製射頻消融治療系統。

射頻消融 (Radiofrequency ablation, RFA) 是一項相當安全的微侵入治療方法，也是目前世上最廣泛使用的腫瘤消融技術，在導引影像定位下，將極細的電極針準確插入腫瘤區域，針頭放出無線電射頻電波，讓組織因離子激盪擾動而產熱，治療區內軟組織包含腫瘤因溫度上升被燒灼壞死，所以也俗稱電燒。

仁寶總經理翁宗斌表示：「仁寶近年來積極發展健康醫療事業、布局智慧醫療及照護，在醫療物聯網、移動式超音波、AI輔助醫療、免疫治療、醫療軟體系統取得豐碩的成果，如今更近一步跨入微創手術醫療設備以及高階醫療耗材供應，深耕醫療照護市場。」

“消融寶(AblatePal)” 射頻消融系統利用高頻電能破壞組織內部的細胞，使其失去生長能力，以達到治療疾病的效果。射頻消融系統不僅可用於癌症治療，還可以用於心臟病和腫瘤等其他治療領域。目前已經與台大醫院簽訂 “癌症微創介入訓練中心計畫” 進行產學合作，微創介入醫療是個趨勢，而且是一個仍在持續進展的新領域，從近年來的發展可看出，有越來越多的新醫材開發與新臨床試驗需求。計畫將合作設立癌症微創介入訓練基地，結合台大相關專家，著手訓練及推廣微創介入技術的相關配合應用，並持續進行射頻消融相關醫療設備之開發、技術之訓練、使用之推廣以及醫療人員教育，同時設計進行各種癌症相關研究。

仁寶資深副總沈俊德進一步表示：「預期台灣下一個經濟發展奇蹟將來自資通訊(ICT)產業與醫界的合作，仁寶本身除已投入診所經營外，目前也正規畫興建瑞芳醫院，加速智慧醫材的應用推廣。」他樂觀期待，台灣過去靠半導體和電子產業撐起30年成長，下個黃金產業可能就在智慧醫療。仁寶正善用自身及環境優勢，加快拼出新成長藍圖。

仁寶醫療產品處資深處長陳坤松則表示：「仁寶投入醫療照護，從監測、診斷類醫療器材開始，如今更進一步完成高階治療類醫療設備的開發並取得上市許可，從無塵室的產線建置到滅菌製程的導入，都已經取得衛福部QMS及ISO13485醫療器材品質管理系統的認證。」

除了“消融寶(AblatePal)”射頻消融系統之外，仁寶自行研發的 “呼吸寶BreathePal” 雙陽壓呼吸輔助系統也已經於今年3月通過食藥署的醫療器材審查。