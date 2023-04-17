鈺創：半導體會U型反轉 三大領域2024年爆發成長

鈺創（5351）董事長盧超群今日出席矽島‧春秋紀錄片首映會時表示，半導體景氣在首季觸底，估計有一半年以上的公司的營運將在2季或第3季回溫，並在2024年進入另一波爆發期。

盧超群說，去年他即預告這波半導體修正，應會呈現U型反轉，反轉的時間大概得耗費一年，如今經過一年了，很明確可以看出已在首季落底，這段時間還是很多公司投入產品開發，因此預料隨庫存修正告尾聲，他預測大概有一半公司在科技公司，營運會在第2季或第3季就會開始成長，並逐步攀升。。

盧超群預估2024年全球半導體需求將大舉爆發，包括智慧汽車、高效能運算、AI人工智慧都會大爆發，預料很多廠商將在明年第1季後，營運進入另一波至少長達5年的大成長期。

至於記憶體產品，因受到消費需求變化較明顯，起伏較大，但首季應也是到了谷底。盧超群認為隨著AI應用百花齊放，對記憶體產業將會帶來相當正面助益，不僅量的增加，位元容量更會大幅提升，他認為現有手 中的庫存都會賣得掉，而且南韓大廠已開始減產，產業供過於求的問題應會很快獲得紓緩。

盧超群提到南韓大廠減產，值得密切關注，因為這家大廠還要衝刺晶圓代工，務必要用最賺錢的事業去支撐 ，他預料南韓大廠的減產動作，會將資源轉移至更先進或下世代記憶體，未來勢必會給利基型記憶體更好的發展空間。