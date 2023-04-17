元太科技與25家合作夥伴攜手展示完整電子紙生態圈

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（17）日宣布將攜手25家電子紙生態圈夥伴，於4月19日起開展的Touch Taiwan 2023智慧顯示展中，以打造低碳電子紙為技術核心，結合電子紙生態圈夥伴的創新技術及產品設計，完整展出電子紙上中下游生態圈技術、系統與多元應用的低碳永續電子紙解決方案。

E Ink元太科技致力經營電子紙生態圈，從無到有建立包括IC設計、模組、系統整合，至應用開發等生態圈夥伴，已加入電子紙產業聯盟的旗下會員企業也已超過150家。

E Ink元太科技董事長李政昊表示，建構完整電子紙生態圈是元太科技在拓展業務、擴大電子紙應用產品推廣的重要營運策略之一。我們期許隨著電子紙產業市場的擴大，所有生態圈夥伴均能與元太一起穩健成長，透過持續精進的低碳電子紙技術與系統，我們將能提供市場更低碳與節能的電子紙產品，帶動電子紙生態圈供應鏈夥伴一起在企業獲利與環境永續同步共榮發展。

E Ink元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，該公司表示，若全球有3,000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約6萬倍的CO2排放量。