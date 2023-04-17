快訊

明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

侯友宜被告怎麼「辦」？ 法界：「搓圓仔湯」不易偵查

群創光電加速推動雙軌轉型 搶攻沉浸式新經濟

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

群創（3481）將於4月19日至21日參展Touch Taiwan 2023智慧顯示展覽會，以「Immerse/Emerge」為主題，透過獨家AMminiLED、MicroLED、裸眼N3D等尖端顯示技術，傳遞終極沉浸數位藝術，及運用頂尖AI+ InnoGallery、AR、VR等創新產品作為媒介，將打造全場最震撼的沉浸互動新體驗。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示，群創集團近年加速推動雙軌轉型，秉持以『More than Panel』超越面板為前瞻視野，攜手子公司、策略夥伴開拓多元場域應用解決方案，齊力帶動智慧育樂、智慧醫療、智慧移動、智慧零售等場域落地開花。今年群創邁向雙軌轉型新里程碑，將以更開放的態度跨界合作，致力提升營運能量與企業轉型價值。

今年群創延續完整軟硬體系統整合優勢，以全場唯一270度三面環景「無限拼接ＡＭ miniLED 公眾顯示器」揭開序幕，群創深耕AM miniLED先進顯示技術多年，導入創新LED chip on board (COB)、可捲曲(Rollabel)、新的拼接與表面處理顯示技術，致力開拓次世代顯示應用新藍海。

另外，群創也同步推出創新「AM miniLED可撓式柔性顯示器」，其顛覆過往對於顯示器的想像，唯市場上重量最輕、厚度最薄、柔性可撓之顯示器，其超輕、超薄、省電、可撓曲、可多屏無縫拼接等優勢，未來將可廣泛應用於各種場所，包括百貨公司、綜合型商場、零售賣場、大型展演場等，商機不可小覷。

此外，群創MicroLED技術平台亦同步應用於高解析度顯示方案與穿戴手錶開發。本次展示229 PPI高解析度「9.6吋MicroLED顯示方案」，其高清細膩、高亮度、高色飽、絕佳環境光對比、耐高溫等優異特性，在中尺寸商用、消費性顯示應用場域中，提供嶄新的視覺體驗。

群創MicroLED發展藍圖從大型拼接利基市場切入，架構MicroLED產業全新生態鏈與量產技術，同步積極布局智慧移動與穿戴裝置等量大、高成長性顯示主流市場，打造價值轉型新契機。

LED 群創 顯示器

延伸閱讀

疫後振興中小企業及商圈 經部補助專案17日開跑

電信三雄 轉型科技服務業

補教界大亨入主興華中學出資助轉型 申請教育部解除專輔列管

全民權證／群創 選價內外10%

相關新聞

鈺創：半導體會U型反轉 三大領域2024年爆發成長

鈺創（5351）董事長盧超群今日出席矽島‧春秋紀錄片首映會時表示，半導體景氣在首季觸底，估計有一半年以上的公司的營運將在...

曹興誠：台灣人不可疑美 親共追隨野蠻「愚蠢之至」

美中科技戰持續延燒，前聯電董事長曹興誠今天表示，遵循啟蒙理念、與美國友好國家均享經濟繁榮，中國面臨西方技術防堵，各方面進...

談半導體景氣 鈺創董座：應該會在第二季落底

針對半導體市況，鈺創（5351）董事長盧超群今（17）日表示，去年第二季就講是U型反轉大概需要一年的時間，經過一年，大家...

AI浪潮衝擊研討會5月15日登場

21世紀以來，數位科技超越工業革命發展曲線，以無法想像的速度快速進化。從雲端計算、大數據分析，到現今的人工智慧與最新推出的ChatGPT，有形無形地對人類生活造成巨大的影響...

廣達前進越南設廠！董事會通過斥資15.35億元設子公司

近年市場頻傳各大代工業者轉移旗下供應鏈的消息，其中在筆電方面，代工大廠廣達（2382）今（17）日公告宣布，董事會已通過...

強化青少年網路安全意識 TikTok傳授四大網路安全觀念守護社群安全

為強化青少年網路安全意識，並提供安全、愉快的使用體驗，全球行動短影音平台 TikTok推出#一「網」打盡–守護你的網路安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦