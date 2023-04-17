群創光電加速推動雙軌轉型 搶攻沉浸式新經濟

群創（3481）將於4月19日至21日參展Touch Taiwan 2023智慧顯示展覽會，以「Immerse/Emerge」為主題，透過獨家AMminiLED、MicroLED、裸眼N3D等尖端顯示技術，傳遞終極沉浸數位藝術，及運用頂尖AI+ InnoGallery、AR、VR等創新產品作為媒介，將打造全場最震撼的沉浸互動新體驗。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示，群創集團近年加速推動雙軌轉型，秉持以『More than Panel』超越面板為前瞻視野，攜手子公司、策略夥伴開拓多元場域應用解決方案，齊力帶動智慧育樂、智慧醫療、智慧移動、智慧零售等場域落地開花。今年群創邁向雙軌轉型新里程碑，將以更開放的態度跨界合作，致力提升營運能量與企業轉型價值。

今年群創延續完整軟硬體系統整合優勢，以全場唯一270度三面環景「無限拼接ＡＭ miniLED 公眾顯示器」揭開序幕，群創深耕AM miniLED先進顯示技術多年，導入創新LED chip on board (COB)、可捲曲(Rollabel)、新的拼接與表面處理顯示技術，致力開拓次世代顯示應用新藍海。

另外，群創也同步推出創新「AM miniLED可撓式柔性顯示器」，其顛覆過往對於顯示器的想像，唯市場上重量最輕、厚度最薄、柔性可撓之顯示器，其超輕、超薄、省電、可撓曲、可多屏無縫拼接等優勢，未來將可廣泛應用於各種場所，包括百貨公司、綜合型商場、零售賣場、大型展演場等，商機不可小覷。

此外，群創MicroLED技術平台亦同步應用於高解析度顯示方案與穿戴手錶開發。本次展示229 PPI高解析度「9.6吋MicroLED顯示方案」，其高清細膩、高亮度、高色飽、絕佳環境光對比、耐高溫等優異特性，在中尺寸商用、消費性顯示應用場域中，提供嶄新的視覺體驗。

群創MicroLED發展藍圖從大型拼接利基市場切入，架構MicroLED產業全新生態鏈與量產技術，同步積極布局智慧移動與穿戴裝置等量大、高成長性顯示主流市場，打造價值轉型新契機。