AI浪潮衝擊研討會5月15日登場

21世紀以來，數位科技超越工業革命發展曲線，以無法想像的速度快速進化。從雲端計算、大數據分析，到現今的人工智慧與最新推出的ChatGPT，有形無形地對人類生活造成巨大的影響；仰賴AI機器人透過學習，生產大量精準文字內容，舉凡論文寫作、新聞報導、行銷提案、法案分析，將可預期徹底改變未來產業發展、政策與教育方針走向。與此同時，科技業界也開始發表不同的聲音。

2023年3月，特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創始人Steve Wozniak等科技產業高層，公開呼籲暫停訓練AI系統6個月，他們認為這些系統可能對社會和人類帶來許多風險；由此可知，在相關產業高速競爭下，文明社會看似增加許多便利，卻也同時充滿各種挑戰和隱憂。

從各方面來看，人工智慧產物從繪圖到文字，都隱藏許多待解難題。著作權歸屬與認定?訊息真假難辨所造成的資訊安全、社會問題?政府政策能否跟得上科技突破，對生成式人工智慧有所規範？企業界又更如何因應轉型與挑戰?都是需要以人文精神，透過宏觀視角，一同探討、尋求共識的議題。

余紀忠基金會近幾年持續關心數位發展，從Web2.0走向Web3.0，這是一個被數位浪潮推進的時代；有感於科技產業千變萬化與日漸深遠的影響力，本次研討會邀請東吳大學客座教授薛琦擔任主持人，並由郭耀煌(成功大學副校長)、余孝先( 工研院執行副總暨總營運長)、陳家駿( 律師、台灣資訊智慧財產權協會理事長)、 陳縕儂(台大資工系副教授)、施立成( 台灣微軟公共暨法律事務部總經理)、施振榮(宏碁集團創辦人)等人一同針對不同議題發表演講，希望透過相互對話，帶領台灣在艱困的前景下，走向國際、展望未來。

本場研討會5月15日下午2時至5時在台大梁國樹會議廳舉行，活動報名網址: https://forms.gle/gQ9HbnjRYNuoeYJP7，或致電余紀忠文教基金會黃小姐02-23065297分機307。