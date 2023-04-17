從消費電子到汽車產業 半導體全產業鏈掀起去中化？

集微網報導，縱觀半導體行業的發展，自20世紀70年代在美國成型後共經歷了三次大規模轉移，第一次是從80年代開始，由美國本土向日本遷移；第二次是在90年代末到新世紀初，由美國、日本向韓國以及中國台灣地區遷移；第三次是台灣地區、韓國向中國大陸的遷移。而後中國大陸一直充當著關鍵角色，然而近年來在中美貿易戰升溫、疫情管控沖擊等因素影響下，去中化、中國+1供應鏈等詞似乎熱了起來。

美國晶片製造商Diodes曾示警，保証半導體供應的安全現在已普遍地被視為國家安全問題，企業必須為未來中國和非中國的供應鏈做好準備。那麽如今產業鏈各個環節的轉移進程如何？

全產業鏈掀起去中化

在剛剛過去的第一季度，從上游的設備到中游的設計、封測、製造再到下游的消費電子、汽車電子等應用都傳出了去中化的消息。

圖源：前瞻產業研究院

上游：禁令沖擊 設備廠商及其供應商受影響

美國政府在去年10月份實施了出口管製措施，如果其中包含美國技術，將嚴格限製中國獲得用於先進晶片製造的生產設備，荷蘭、日本也於今年3月相繼宣佈加入美國的行列，但出口管製也對他們本國企業的供應鏈佈侷造成影響。

首先是美國方面，據五名知情人士透露，自去年10月以來，應用材料、泛林集團和科磊這三家美國半導體設備公司採取了兩個措施，或者將非中國籍員工從中國轉移到新加坡和馬來西亞，或者不斷增加東南亞的產能。一名知情人士稱，這種情況已經發生了一段時間。「這些美國半導體設備製造商無法再像過去那樣適當地服務於中國市場。許多非中國籍員工可以選擇被派回公司的本土市場或派往東南亞。」

其次在荷蘭方面，當地最大的設備廠商ASML雖未公開透露未來是否會在供應鏈上去中化，但該公司供應商已開始行動。荷蘭公共機構佈拉班特發展局的一份簡報顯示，來自十幾家科技公司的高管將訪問越南、馬來西亞和新加坡，探索在當地擴大或建立生產地點的可能性。此次參加訪問的公司幾乎都是ASML的供應商。知情人士稱，這些可能的投資是一項更廣泛的長期戰略的一部分，以減少對中國的風險接觸。

最後在日本方面，該國最大的設備廠商東京電子社長河合利樹表示，在美國對中國出口限製的背景下，讓東京電子遠離風險很重要，同時保持尖端設備持向客戶供應的環境也很重要。

中遊：IC設計、封測、製造均談及去中化

在半導體行業產業鏈中，集成電路的重要性不言而喻，然而近期集成電路各環節中均有去中化言論流出。

首先從設計端來看，Diodes的董事長、總裁兼CEO Lu Keh-Shew透露，公司內部晶片組裝和測試設施主要在中國，但大部分晶片包括外包給合同晶片製造商的晶片，均在中國境外製造。我們也必須考慮為我們自己的晶片封裝、組裝和測試尋找替代生產基地。

其次從封測端來看，日月光投控稱，部分產線正在中國以外例如越南建廠，相關工作持續進行中，預估未來日月光投控約25%的系統級封裝產能將轉移到中國以外；LED封裝廠商光鼎支持出，公司從去年開始已開始將中國生產線及訂單轉移至新設立的緬甸廠生產，今年底前緬甸廠的產能將持續擴大；另外英特爾正在考慮大幅增加其在越南的現有15億美元投資，以擴大其在東南亞國家的晶片測試和封裝工廠規模。

最後從製造端來看，晶圓代工廠聯電曾透露新加坡廠客戶詢問度有增加的情況，並稱「客戶生產地點不是說轉就轉，應為中長期發展趨勢。」世界先進也稱，為了應對客戶分散風險要求正評估島外設廠。

除了集成電路外，被動元件廠商也指出將轉移生產。日本京瓷總裁穀本秀夫表示，美國限製中國獲取先進技術，正扼殺其作為世界工廠的條件。京瓷將把生產轉移離開中國到其他地區，並在日本境內投資設廠。「因為中美科技戰，公司產品在中國製造並在中國銷售就可以，但在中國生產並出口海外的商業模式已不可行。」

下游：從消費電子蔓延至汽車電子

為了應對地緣政治帶來的不確定性，一線消費電子大廠供應鏈去中化正如火如荼進行中，在這一領域，蘋果和戴爾已成為兩家代表性廠商。

早在川普政府執政期間，中美貿易緊張局勢加劇，蘋果的多元化努力變得緊迫，並在疫情期間加劇。彭博社記者Mark Gurman撰文稱蘋果正暗中分散供應鏈至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭4個國家，其中印度作為iPhone和配件的生產地，越南作為AirPods和Mac組裝地，馬來西亞生產部分Mac，愛爾蘭則供應相對較容易生產的產品包括iMac等。蘋果運營部門的經理已指示員工專注於採購額外的零部件，並在中國以外的地方設立生產線以生產更多的新產品，盡管該公司還計劃在中國保留廣泛的業務。

台媒則曝光了戴爾的全套去中化方案，預計戴爾從2025年開始啓動台式電腦、筆記本電腦與周邊組裝去中化。近期戴爾密集與中、下遊供應鏈會面，以筆記本為例，戴爾要求2025年開始，戴爾供應的美國市場產品中，60％必須由中國以外廠區生產，2027年美國市場產品在中國以外地點組裝比例達100%，該公司對台式電腦也有類似的要求。在芯片採購方面，戴爾將分兩階段進行，第一階段最快從2026年起優先排除中國IC廠商在中國晶圓廠投片產品。第二階段則是排除中國IC廠商在海外晶圓廠投片生產產品，至於歐、美、日、韓等地IC廠商在中國晶圓廠投片生產的產品，遲早會被道德勸說改變投片地點。

而感受到去中化壓力的不僅是消費電子廠商，汽車零部件製造商也深有感受。彭博社報道指出，江蘇一家電動汽車充電組件製造商的經理透露，「在中國結束嚴格的疫情控製措施後，一位重要歐洲客戶首次來訪時問的第一件事情就是公司在海外建立工廠的計劃，並表達了他對中國和西方之間緊張侷勢加劇的擔憂。」中國另外一家汽車電子元件供應商表示，「發生在消費電子產品上的事情可能會在汽車產業鏈上重演，汽車零部件的轉移將衹是時間問題。」他的公司已在越南新建工廠，並正在探索在歐洲和美國設廠的可能性。

深思去中化背後的邏輯

通過復盤近期去中化的事件可以發現地緣政治是促使這一趨勢加速的重要原因之一，美國政府通過各種手段推動各國半導體企業與中國脫鉤，包括對中國的設備出口禁令、《晶片法案》限製申請補貼的企業在中國擴張產能等。國內某智庫分析師楊羽（化名）對集微網表示，「近幾年來，中美地緣政治摩擦顯著加劇，美國對中國大打科技戰和貿易戰。尤其最近不斷加大對中國市場和科技公司的產品、技術打壓、設備限製等，顯著加大了外資企業投資中國的政治風險、商業成本和市場風險，很多外企只能選擇轉移供應鏈規避風險。」除了地緣政治這一因素外，疫情造成的缺晶片危機、生產中斷也讓衆多廠商意識到供應鏈安全的重要性。

雖說去中化的趨勢仍在繼續，但半導體產業鏈真的能繞開中國嗎？實際上，廠商在供應鏈轉移的過程中已有問題顯現。以蘋果為例，其印度生產便遇到了阻力。在蘋果供應商之一的印度塔塔集團在霍蘇爾經營的一家外殼工廠中，良品率只有50%，此外印度訂單完成速度也慢於中國。兩名曾在蘋果離岸業務部門工作過的人士表示，該工廠正在製定提高熟練度的計劃，但前路漫漫。一位參與蘋果業務的人士表示，曏印度擴張的過程緩慢，部分原因在於物流、關稅和基礎設施。

日媒報導則認為經騐豐富的中國人才在企業生產外移中難以替代，這成為將業務轉移到中國以外的挑戰。一家日本電子零件製造商的採購經理在參觀一家從中國搬到越南河內的合同製造商工廠時表示，生產過程中的關鍵環節，包括質量保証，都由中國工程師監督，並提供出現特定問題時應檢查什麽等指導，並稱越南工廠需要10年才能自立。

那麽去中化的結果將如何？業界也衆說紛紜。彭博社分析師認為，減少對中國幾十年來在技術供應鏈上的主導地位的依賴將面臨重大挑戰，但分析表明，在大多數情況下，到2030年，對中國的依賴可能會降低20-40%。盡管地緣政治緊張侷勢以及政府和公司的政策正在刺激企業在地理上實現多元化，但要從中國從半導體到硬件再到裝配的復雜、高效和熟練的供應鏈中明顯解脫出來，還需要數年的投資。

楊羽表示，「在各種因素交織的背景下，中國在全球供應鏈中還將經歷一個痛苦而艱難的被調整、被脫鉤的過程。但中國作為一個世界工廠級的製造大國，不會在這一輪全球供應鏈重搆中被完全剝離出去，中國仍將以新的方式、新的作用，在未來的全球供應鏈體系中佔有比較重要的角色。」

結語：雖然種種跡象表明半導體產業鏈去中化正在繼續，但幾十年來全球已形成對中國高度依賴的產業格侷，中國製造佔據了重要地位，廠商在供應鏈轉出中國過程中遇到的阻礙也証明去中化並非易事。