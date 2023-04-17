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傳ASML遭砍單 大客戶砍逾四成訂單

集微網／ 集微網

集微網消息，據台系設備廠商透露，ASML近期由於銷往中國大陸設備受限、存儲、晶圓代工等客戶大砍資本支出、縮減訂單，最重要是大客戶台積電也大砍逾4成EUV設備訂單及延後拉貨時間，2024全年業績將明顯承壓。

據台媒電子時報報導，供應鏈傳出，2022年中國大陸市場佔ASML整體營收比重約14%，荷蘭加入美國對中國大陸出口半導體設備實施限製後對ASML產生了不小的影響。與此同時，英特爾、三星電子與台積電瘋狂爭搶EUV設備的熱度已降溫，大客戶台積電甚至傳出大砍逾4成EUV設備機台數量或延後拉貨。製程技術與客戶規模遠不及台積電的三星電子、英特爾，為縮小先進製程燒錢黑洞預估也將跟進，此也讓ASML對於2024年展望轉趨保守，全年業績將明顯承壓。

除了ASML外，台系設備廠商稱，前十大設備廠中已有多家廠商對於2024年運營展望轉趨保守，現已提前進行人事、營銷等各項節約成本計劃以度過寒鼕。

此前有消息傳出，美國半導體設備企業加快了裁員的步伐。繼泛林集團宣佈裁員後，業界透露，科磊也啓動了裁員計劃。科磊韓國分公司正在進行篩選離職者的工作。部分辤職對象還提出程序上的問題說：“在沒有事先預告的情況下，以年薪協商為由將我叫到總公司，被勸告辭職。科磊不僅在韓國裁員，在整個全球都將裁員3%左右。

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