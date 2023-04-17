面板市況惡化！ SDP營收暴減60%、拉低夏普業績

集微網消息，據台媒MoneyDJ報導，夏普根據鴻海意向而收購的工廠拉低夏普業績。因電視需求減少、液晶面板市況惡化，夏普旗下土界市10代面板廠營運公司SDP（Sakai Display Product）營收暴減約60%、陷入虧損。

日經新聞指出，SDP 14日公佈財報資料指出，2022年（2022年1-12月）營收年減59%至952億日元、營損額為276億日元、淨損額為360億日元。由於電視需求減少，液晶面板行情惡化，工廠的開工率低迷，呈現出夏普根據鴻海意向而收購的該工廠拉低夏普業績的侷面。

據悉，夏普於2022年6月收購SDP，將持股比重從原先的20%提高至100%，因此SDP 2022年4-12月業績中的大部分以及2023年1-3月的業績將反映在夏普2022年度（2022年4月-2023年3月）的財報上，而隨著SDP 2022年陷入虧損，也勢必讓夏普業績承壓。

據報道，夏普2022年度合並純益目標為未定，不過隨著認列SDP結搆改革等費用，預估淨損額有可能將達數百億日元的規模。

3月初，夏普社長兼CEO吳柏勛在致員工信件中預告，2022年度夏普恐將陷入虧損（淨損）。夏普上次陷入虧損為2016年度，當年的淨損額為248億日元，而吳柏勛在信件中指出，2022年度預估將是繼2016年度之後首度陷入虧損侷面。

吳柏勛指出，SDP業績低迷為夏普業勣惡化原因之一，且日元貶值、原物料價格飆漲，也讓家電等業務獲利能力大幅下滑，2022年4-6月以後、虧損的部門數增加。吳柏勛強調，2023年度（2023年4月-2024年3月）最重要的運營問題就是必須實現轉虧為盈。