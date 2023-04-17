搶進車用 聯發科發表Dimensity Auto汽車平台

聯發科（2454）今（17）日表示，為了給汽車用戶和汽車產業帶來未來應用和極致體驗，以豐富旗艦市場經驗深耕汽車領域，發布全新整合的汽車解決方案Dimensity Auto汽車平台，進一步豐富車用產品組合，賦能汽車製造商和合作夥伴的科技創新。聯發科早盤股價面臨700元保衛戰，最低下探694元。

聯發科表示，憑藉近30年的行動運算技術累積和10年以上的汽車電子產業經驗，已與全球領先的汽車製造商和供應鏈夥伴展開深入合作，在智慧座艙、車聯網、關鍵元件等市場達成上千萬套出貨成績。

聯發科技資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，堅持投資前瞻科技，已在汽車市場深耕多年。將公司多領域的技術優勢延伸到Dimensity Auto汽車平台，提供豐富的產品組合，旨在為全球汽車用戶打造創新應用平台，開啟「智慧行車生活」（Smart Life on Wheels）新時代。

游人傑表示，聯發科將與全球頂級的生態合作夥伴共同推動汽車產業技術革新，帶來更加智慧化、沉浸式的舒適駕乘體驗。

Dimensity Auto開放系統解決方案涵蓋四個面向，包括Dimensity Auto智慧座艙、Dimensity Auto車聯網、Dimensity Auto智慧駕駛、Dimensity Auto關鍵元件。

聯發科表示，集團擁有優質的產業鏈資源，整合集團多元化的關鍵技術與核心產品，包括電源管理晶片、螢幕顯示驅動晶片、GNSS、全球衛星導航系統、鏡頭ISP等，長期為汽車產業提供關鍵零部件解決方案。隨著對汽車市場的持續投資與深耕，聯發科技積極開展前瞻研究佈局和創新突破，為新一代智慧汽車提供可靠的晶片組。