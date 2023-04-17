神達2年前獨吞英特爾單 伺服器老六如何拚成長？

英特爾宣布第2季末DSG（資料中心解決方案事業部）將結束，後續授權神達投控銷售製造，將使神達投控雲端運算營收再擴大，目前神達跟勤誠是英特爾第四代Sapphire Rapids伺服器獨家供應商。

神達投控（3706）2022年雲端運算產品營收381.57億元（占整體營收8成），年成長14%，因客戶調節庫存，2023年首季神達投控營收90.15億元，年減20.31%，其中單獨揭露以伺服器為主要業務的神雲營收40.93億元，年減22.44%，若以伺服器營收規模而言，排名為第六，次於鴻海、廣達、緯穎、英業達及緯創。

根據《經濟日報》調查，神達投控客戶主要包括Twitter、歐洲最大雲端服務供應商OVH、浪潮、英特爾、Amazon、及一小部分戴爾訂單，旗下泰安為自有品牌伺服器業務，供貨對象包括各國大型半導體客戶。

英特爾為推廣自家伺服器處理器，旗下DSG（資料中心解決方案事業部）針對自家推出的XEON伺服器開發系統產品銷售給各國系統整合商（SI），隨伺服器產業成熟化，市場上已有許多品牌及白牌伺服器廠商，英特爾為聚焦IDM2.0策略，持續退出非核心業務，英特爾現階段官方伺服器系統市占不高，結束業務並不意外。

英特爾DSG業務在2021年第三代XEON處理器（Ice Lake）時，將DSG部門的伺服器主機板設計製造交由神達獨家負責，勤誠則做機箱系統組裝，目前雙方合作已經跨入第四代Sapphire Rapid平台，英特爾計畫第2季末結束產品業務，後續的既有客戶下單，就授權由神達接手。

由於神達並非承接英特爾DSG事業部門，而是英特爾授權後續銷售製造，故雙方合約非買賣關係，神達表示，此次合作對財務無重大影響，授權細節雙方簽署保密協議並不會對外揭露，強調除伺服器銷售，後續保固服務也將由神達旗下泰安接手。

神達與勤誠將於下半年接手英特爾品牌伺服器業務，相對於過去是神達與勤誠交貨給英特爾，英特爾增加一定銷售成本及利潤之後賣給系統整合商，未來這一段獲利將可望由神達承接受惠。