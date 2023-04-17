蘋果用再生材料／相關商機 上看數千億元
蘋果擴大關鍵元件加速採用環保再生材料，業界評估，以蘋果每年銷售超過2億支iPhone、近5,000萬支Apple Watch、以及逾6,000萬台iPad來看，大量導入環保再生材料商機將大爆發，估計將達數千億元。
就市占率而言，蘋果在全球智慧手表、iPad都是龍頭，Apple Watch市占率約三成，iPad市占率近四成；手機方面，iPhone全球市占率超過兩成，居全球前二大。
台灣供應鏈正面看待蘋果大量導入環保再生材料帶來的龐大商機，並積極衝刺。以再生錫供應商昇貿為例，公司強調，未來會首先主攻節能減碳綠色電子製造的低溫無鉛焊錫系列產品，其次是衝刺嚴苛環境電子產品需求高可靠度焊錫系列產品，以及環境友善資源再利用回收再生焊錫系列產品。
另一方面，業界人士分析，蘋果宣布減碳計畫，並要求供應鏈進行碳中和後，也考驗供應鏈業者對ESG落實能力，汰弱留強的趨勢儼然成形。
業界人士表示，蘋果對環境保護一向相當重視，對供應鏈的要求自然也相當嚴苛，若無法跟上蘋果ESG腳步的供應鏈，很可能在未來幾年內就會剔除名單之外。
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