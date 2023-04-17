高速運算應用 支撐台積電營運

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體市況雜音頻傳，廠商短期多面臨下游庫存調整與消費需求前景不明的壓力，不過業界仍看好，台積電先進製程領先優勢將持續，伴隨高速運算（HPC）的非消費性應用百花齊放，有助支撐中長期營運。

台積電去年來自高速運算營收占比高達41%，超過智慧手機的39%，居最大應用，至於市場關注的車用電子營收占比僅5%。若以年成長幅度計算，以車用電子的74%增幅最大，高速運算年增率為59%居次。

就製程類別來看，台積電去年5奈米營收占比約26%，7奈米約27%，相較2021年5奈米19%、7奈米31%，顯示客戶群穩健轉進5奈米家族應用。

3奈米方面，台積電已於去年第4季如期量產。科技市調機構集邦科技（TrendForce）先前分析，台積電的擴產計畫向來根據客戶需求調整，估計因英特爾自身Meteor Lake產品線設計驗證問題而遞延，使得台積電3奈米初期擴產規模減少。

集邦仍看好會有更多客戶群逐步導入台積電3奈米製程，成為支撐台積電後續營運的助力。其中，蘋果預計2024年iPhone新機全面導入3奈米製程，超微、聯發科及高通等也陸續規畫於2024年量產3奈米產品，都對台積電有利。

台積電 奈米

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