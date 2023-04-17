台積下修資本支出／牽動耗材採購 供應商警戒

台積電傳出因應市況調整，有意下修今年資本支出，由原訂約320億美元至360億美元，降為280億美元至320億美元，最保守情況恐失守300億美元大關，換算恐有高達新台幣千億元的投資放緩，牽動矽晶圓、設備原料等耗材採購，環球晶、台勝科、漢唐、帆宣等供應商警戒。

矽晶圓廠近期已面臨記憶體客戶大幅減產，導致出貨動能放緩、要求長約延後屢約壓力，一旦台積電調降資本支出，後續可能也會降低採購矽晶圓數量，使得矽晶圓廠遭逢夾殺壓力。

針對短期市況，全球第三大、台灣最大半導體矽晶圓廠環球晶先前坦言，第2季營運壓力可能仍比首季大，主因客戶出現一些延後拉貨的要求，以期讓第2季表現看起來好一點。

環球晶認為，由於總經環境仍有不確定性風險，還沒看到市場大幅好轉跡象，即便當下也有一些零星的好消息，但客戶對下半年看法較保守的氛圍仍在。

台勝科方面，外界預期，該公司同樣有一定比例長約在手，但上半年業績動能還是要觀察其晶圓代工客戶與記憶體客戶的營運與矽晶圓庫存去化情況而定；下半年業績走勢關鍵，在於總經環境變動。

帆宣與漢唐都是台積電無塵室與機電工程相關協力廠，台積電若放緩投資腳步，也可能使得相關供應鏈接單與後續工程入帳時程受耽誤。帆宣總經理林育業先前指出，今年大環境景氣偏弱，帆宣仍持續接單，累計已訂未交在手訂單在600億元以上。預期今年動能與2022年相若。