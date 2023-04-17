蘋果喊用再生材料 台廠受惠

蘋果強化節能減碳，官網最新宣布關鍵元件擴大加速採用環保再生材料，業界盤點，PCB、充電器連接線、天線、電池等都是蘋果鎖定的重點，昇貿、力麗、新纖、遠東新等台廠受惠大。

蘋果官網明確指出，為符合所有產品在2030年達成淨零碳排的目標，透過設計不會造成碳排放影響的產品，並增加使用再生材料。

蘋果並於官網揭露最新計畫，預計2025年旗下產品的電池、磁鐵、PCB內的部分料件，將全數使用可再生材料，尤其2025年時，要達到PCB全面使用再生錫等環保再生材料。台廠中，PCB上游銲錫材料商昇貿於再生錫領域布局最深，將大咬商機。

昇貿為全球第三大的焊錫製造商，公司昨（16）日證實，蘋果等品牌廠商因應ESG趨勢，大幅提高再生原料需求，挹注昇貿今年再生錫出貨目標會比去年大幅增加。

蘋果也將把原本採用電化塑料的充電器連接線、天線、線圈，及外觀纖維等，大量改用環保再生材料。

環保線材方面，台廠當中，力麗挾供應蘋果智慧音箱HomePod外層3D網布環保紗線，開啟雙方合作之路，後續又打入Apple Watch Series 6、Air Pods等供應鏈，並擴大供應iMac編織連接線，及iPhone傳輸充電線，蘋果全新採用配磁吸式電源連接器及同色系的連接線，也首度採編織線取代原本的塑膠材質，力麗成為蘋果在連接線等耗材環保材料關鍵夥伴地位確立。

因應歐盟要求2024年統一充電規格規定，外界普遍認為，今年秋天問世的iPhone 15系列新機將會採用Type C接頭，預料將大量導入力麗的環保紗線。對此力麗指出，不評論單一客戶及產品，強調隨著客戶持續推動環保概念，旗下環保原液染色纖維「ReEcoya」出貨貢獻持續增加中。

蘋果也擴大使用回收再生材料，將寶特瓶回收再製成的新材料，應用在iPhone內部零組件，包括天線、筆電、平板、智慧手表等零組件也將同步導入。

新纖與遠東新都已布局寶特瓶回收再製的回收聚酯（R-PET）多年，高強度的R-PET可應用在電子與工業產品。據了解，新纖去年就已研發出使用化學升級法的回收聚酯，將其製成智慧手機內的天線、線圈等機構件，並且開始少量出貨，預計今年下半年出貨量可開始放量。