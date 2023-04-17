台積傳下修今年資本支出

業界傳出，台積電受國內建廠時程放緩，以及半導體景氣回溫狀況不如預期影響，有意下修今年資本支出，最保守情況恐面臨300億美元（約新台幣9,000億元）保衛戰、下探280億美元，減幅超過12%，退回2021年的水準。

台積電將在本周四（20日）舉行法說會，目前處於法說會前緘默期，不回應任何市場傳聞。

業界預料，台積電將在本次法說會揭露今年資本支出最新動態，即便投資額可能下修，全年研發費用可望不減反增，在景氣調整之際持續投入先進製程研發。

圖／經濟日報提供

法人認為，一旦台積電於法說會釋出下修今年資本支出的訊息，將是市場一大震撼彈，不僅意味公司投資態度相對審慎，也透露整體半導體市況確實不如預期，值得關注。

業界評估，台積電將動態應對近期全球經濟景氣變化與客戶需求遞延狀況，尤其消費產品較受經濟前景干擾，加上過去三年疫情帶來的半導體「劇性需求」不再重演，相關投資可能因此動態調整。

近期市場陸續傳出，台積電正放緩在台擴廠進度，已通知部分供應商和營建承包商，要將工程延後半年至一年。

另外，因手機等終端市場需求持續低迷，美系外資看淡台積電5／7奈米接單狀況，並大砍下半年5奈米利用率預估值，由先前預期的90%至92%，大幅調降至75%；7奈米方面，今年上、下半年產能利用率僅各約45%至50%、55%，相關變化恐是導致台積電順勢調降資本支出的原因。

台積電在元月的法說會預期，今年資本支出約320億美元至360億美元，低於2022年的363億美元，為近八年來首次年度資本支出呈現下滑態勢。台積電當時強調，公司持續投入研發，估計今年研發費用將約增加兩成。

回顧過往，台積電2022年資本支出曾二度下修，以反映供應鏈不順與遞延，從一開始預期的400億美元至440億美元，一路下修至約360億美元，最終結算2022年實際資本支出約363億美元，仍創新高。

業界人士透露，扣除海外廠區專案投資，綜合近期客戶群需求變化、庫存調整比預期劇烈，以及總經狀況惡化等因素干擾下，台積電評估調降今年資本支出為280億美元至320億美元，低標值面臨300億元保衛戰。

以此推算，最保守數據高低標相較先前約下修一成至12.5%；若相對樂觀情況下，資本支出下修約6%，惟實際數據仍待公司於法說會說明。