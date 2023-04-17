半導體海外攬才 開通便道

半導體業者齊喊缺工，我將攬才目標由國內轉向海外大學生。經濟部、國發會、勞動部已有共識，半導體製造業（含IC設計）若雇用外國大學畢業生，無論科學園區內、外皆一律不受須工作二年經驗之限制，但聘雇月薪仍須達4萬7,971元以上。

聯發科董事長蔡明介日前表示台灣IC設計人才短缺，台積電等龍頭大廠也紛紛表示人才是半導體持續發展最大課題。面對半導體產業人才需求，經濟部高層官員表示，主要從海外攬才、國內半導體學院培訓兩方式因應人才缺口。

蔡政府加快海外攬才鬆綁。國發會主管《外國專業人才延攬及僱用法》曾在2021年6月18日三讀修正、同年10月25日正式施行，為向全球頂尖人才招手，所有產業雇主若雇用全球500大畢業生，可免除須二年工作經驗限制，而這次是針對半導體產業再進一步鬆綁。

國發會人力發展處長謝佳宜表示，聘雇國外大學畢業生免二年工作經驗，原本已鬆綁至科學園區廠商，此次進一步擴大鬆綁到園區外半導體業。亦即科學園區內、園區外的半導體，只要雇用國外大學畢業生，不論是否為全球500大，一律皆免除二年工作經驗之限制。

勞動部已修正並公告相關審查標準。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，這項鬆綁適用所有半導體製造業，包括積體電路、分離式元件、封裝及測試業。

其中，積體電路製造業更涵蓋從事晶圓、光罩、記憶體及其他積體電路製造之行業，以及積體電路設計，委外製造且擁有最終產品之所有權者。簡言之，半導體的上中下游皆涵蓋。蘇裕國強調，惟聘雇外國專技人才，月薪仍須達4萬7,971元以上。這項門檻沒有鬆綁。

半導體爆發全球搶人大戰，經濟部長王美花日前公開表示，台灣將向全球前500大大學畢業生招手，無需工作經驗就可申請來台。據了解，事實上針對半導體業海外攬才更鬆，只要是大學畢業生，都可免除二年工作經驗之限制。