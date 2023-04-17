遠傳AI出擊 堵網路詐騙

遠傳電信近年積極串連行動網路、大數據、AI及物聯網等技術，以科技助攻防範門號及網路詐騙。遠傳指出，推出AI偵測詐騙電話，詐騙電話減少近九成，攔截九成以上詐騙簡訊，並推出遠傳守護網，防範釣魚網站及惡意程式等，更推升新經濟營收表現。

遠傳認為，對政府及企業客戶來說，過去資安防護是「選配」，現在則是「標準配備」，政府大型採購案也納入資安措施，資安資本支出占整體IT支出持續成長，過往僅2%至3%，未來占10%是一個合理健康的機制。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，遠傳資訊部門用最新的人工智慧與大數據科技，主動鑒別並攔截可疑的詐騙電話與簡訊，保護弱勢族群，讓民眾更安心使用遠傳提供最優質的通話與網路品質，並與警政單位協力，全心守護客戶通信安全。

遠傳指出，目前已能達到一小時分析數千萬通數據的能力，透過機器學習及累積分析，2018年首創預測詐騙自動偵測系統，在去識別化方式處理下，詐騙偵測率高達92.5%，165舉報專線有效減少九成。

遠傳AI團隊除對內部系統設立零信任管控機制，針對企業及客戶網路開發應用也將採用零信任架構，並透過大數據、AI，進行智慧監控並產生系統告警，打造主動式SIS服務智能系統，建立資安威脅指標。