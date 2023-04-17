中華電5G專網營收 倍增

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信強化科技力之餘，同步深耕5G企業專網，搶進各行各業指標性客戶，帶入專案性收入。中華電信強調，打造企業專網「以租代買」模式，降低企業進入5G垂直應用的門檻，更為公司帶入經常性收入，雙軌並進，要讓同業「看不到車尾燈」。

5G垂直應用在企業市場及政府端已發展兩年，中華電信過去拿下政府補助5G垂直產業應用案量是同業的十倍，累計5G專網企業合作案超過百件，同時前進美國、日本及東南亞等台商智慧工廠應用，未來目標拿下台灣5G企業專網三分之二市占率。

除鎖定大型客戶，中華電信也透過為企業客戶提供租賃的「以租代買」模式，靠著各類5G專網專案累積，中華電信5G專網貢獻營收持續呈現倍數成長。

中華電信日前宣布，與經濟部工業局、台北電路板協會、電電公會共同推動打造PCB的5G企業專網場域，提供AGV無人搬運車、AIoT機台聯網及AI檢測等智慧製造應用，就是透過「以租代買」模式，搶進PCB產業。

中華電信企業分公司總經理吳麗秀指出，每個產業使用5G專網應用及模式不同，一般大客戶多是專案性收入，中小企業過去可能因一次性支出較大而不敢碰5G垂直應用，透過「以租代買」方式，採用月租收費模式，降低企業進入5G垂直應用的門檻，更希望創造產業的垂直應用蓬勃發展。

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