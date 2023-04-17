電信三雄 轉型科技服務業

國內電信業「台台併」、「遠亞併」過關，邁向電信「新三雄」時代，中華電信、台灣大、遠傳揮別「笨水管」角色，積極轉型科技服務業，從智慧交通、智慧醫療、智慧生活等智慧解決方案，提升自主研發產品比重。

業界認為，中華電信、台灣大、遠傳強化轉型的新策略，凸顯「科技力」成為未來電信「新三雄」決戰科技服務的競爭關鍵。

圖／經濟日報提供

中華電信擁有電信研究院技術能量，加上組織改組成立資訊技術分公司，整合既有雲端、物聯網、智慧應用與資安專業技術，推出自主研發技術及產品，包含智慧交通的5G智慧車路雲端服務、科技執法、警政AI巡防系統、CHTCityOS城市治理平台；針對智慧醫療打造中華健康平台，鎖定智慧生活打造高速影音串流平台、AR企業應用平台、多元支付平台。

中華電信也看準智慧網路升級商機，推出攜帶式5G專網，與子公司中華資安合作推出智慧資安，並且建構跨境物聯網連線管理平台。

智慧監測部分，中華電信除推出智慧監測解決方案，更在智慧港灣中採用自主研發的UTM智慧監管系統；針對淨零趨勢，推出環境永續與韌性轉型系統、GEMS電力商務平台、能源集中監控中心及iEN智慧水資源管理。

遠傳2018年成立轉型辦公室，當時由現任總經理井琪領軍，擔任首席轉型長，2021年邀來曾在微軟服務14年的胡德民擔任資訊暨數位轉型科技群執副。井琪上任以來就強調提升自主研發技術，也是提升獲利率關鍵。

遠傳目前已握有的解決方案中，自主研發部份包含遠距診療平台、3D雲地監控治理平台、交通號誌不斷電系統平台、能源管理系統、智慧充電服務及微電網平台等，在在顯示其技術力與科技力。

遠傳去年自主開發解決方案貢獻新經濟營收年增率達29%，今年持續喊衝，著眼於提高新經濟的獲利。

台灣大也強調科技力，打造M+企業通訊軟體及會議平台，搭配M+ meet線上會議平台，最高支援千人同時參與視訊會議，「反詐戰警」2022年主動偵測通知企業疑似偽冒網站超過300件，並以號碼遮蔽及電話轉接技術，提供 「安心 Call」服務。

台灣大同步瞄準元宇宙虛擬經濟商機，打造「MyMoji元宇宙分身製造艙」，未來將推出開源技術為基礎的RPA流程自動化系統，助攻企業數位轉型。