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半導體缺才轉向外籍生招手！聘外國大學生 免二年工作經驗

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
半導體業者齊喊缺工，我將攬才目標由國內轉向海外大學生招攬。本報資料照
半導體業者齊喊缺工，我將攬才目標由國內轉向海外大學生招攬。本報資料照

半導體業者齊喊缺工，我將攬才目標由國內轉向海外大學生招攬。經濟部國發會勞動部已有共識，即起半導體製造業（含IC設計）若僱用外國大學畢業生，一律不受須工作二年經驗之限制，但聘僱月薪仍須達4萬7,971元以上。

聯發科（2454）董事長蔡明介日前表示台灣IC設計人才短缺，台積電（2330）等龍頭大廠也紛紛表示人才是半導體持續發展最大課題。面對半導體產業人才需求，經濟部高層官員表示，主要從海外攬才跟國內半導體學院培訓兩方式因應半導體人才缺口。

蔡政府加快海外攬才的鬆綁。國發會主管《外國專業人才延攬及僱用法》曾在2021年6月18日三讀修正、同年10月25日正式施行，為向全球頂尖人才招手，所有產業雇主若僱用全球500大畢業生，可免除須二年工作經驗之限制，而這次是針對半導體產業再進一步鬆綁。

國發會人力發展處長謝佳宜表示，聘僱國外大學畢業生免二年工作經驗，目前已鬆綁至科學園區廠商，將進一步擴大鬆綁到園區外半導體業。亦即，只要是半導體，包括科學園區內、園區外的廠商，只要僱用國外大學畢業生，不論是否為全球500大學，一律皆免除二年工作經驗之限制。

勞動部已經修正並公告相關審查標準。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，這項鬆綁適用所有半導體製造業，包括積體電路、分離式元件、封裝及測試業。其中，積體電路製造業更涵蓋從事晶圓、光罩、記憶體及其他積體電路製造之行業，以及積體電路設計，委外製造且擁有最終產品之所有權者。簡言之，半導體的上中下游皆涵蓋。

蘇裕國強調，惟聘僱外國專技人才，月薪仍須達4萬7,971元以上。這項門檻沒有鬆綁。

半導體 經濟部 勞動部 國發會

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