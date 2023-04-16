群創首發「32吋雙面超薄觸控系統」提供頂尖智慧場域解決方案

群創（3481）光電致力雙軌轉型策略，以競爭優勢與彈性跨界，持續創造新場域應用與解決方案，將於4月19日至21日Touch Taiwan 2023揭示多元、創新、頂尖智慧場域解決方案，包括智慧育樂、智慧家居、智慧零售等，致力將產業價值鏈延伸至上下游供應鏈，乃至完整生態系。

獨家領先創新技術 打造極致沉浸新體驗

隨著全球進入後疫時代，與伴隨AI、5G、物聯網等科技相輔相成，將催生新型態顯示科技新體驗與商業模式。今年Touch Taiwan展覽，群創將同步推出智慧育樂、電競及商用等多元創新解決方案。其中，群創更祭出最高規格，展出全新「 16吋極光純黑筆電」，其榮獲今年「顯示器元件產品技術獎」(Gold Panel Awards 2023)之傑出產品獎殊榮，採用獨創PolarBlack極光純黑技術，其具備超高對比、廣色域、高亮度、低功耗、低藍光護眼等優異特性，不論場景昏暗或明亮，皆可提供最純淨的黑白對比畫面、色彩衍繹更加細膩豐富、及暗態細節更清晰可見，提供使用者及遊戲玩家最完美的沉浸式體驗。

另外，群創「27吋超競速QHD IGZO電競顯示器」搭載獨家最新IGZO 技術，創造超高對比、超高色飽、低功耗及480Hz超高刷新率，使影像毫無拖延遲滯的優異特點，提供玩家感受從未體驗的極致暢快、沉浸式電競體驗。同時，群創亦首發「14吋超輕量防窺筆電」，採用獨家可調控防窺軟板技術，取代原本傳統玻璃防窺片，除大幅減少模組厚度與重量外，更有效提升防窺光學表現，並可隨時動態切換畫面，將可滿足高需求隱私之商務人士。

共推綠色產品解決方案 積極實現ESG永續價值

因應加速落實ESG永續發展趨勢，群創不僅重視淨零減碳與永續經營，更持續推動落實產品綠色創新，精進產品製程設計，採用高效能、低能耗物料，及包材減量，來減少產品碳足跡排放，降低對環境的衝擊。今年展覽，群創展出多項創新綠色產品解決方案，包括導入玻璃基板與背光導光板減薄技術，使產品兼顧輕量化與節材，以及採用可回收材質製作產品設計，推出「14吋環保筆電」與「27吋超競速UHD電競顯示器」，分別皆採用34%與21.28%回收比率(Recycled Weight Ratio)製成綠色消費性電子產品，以展現群創實際推廣永續理念的堅定決心。

推出軟硬整合實力 搶攻智慧家居新商機

近年在5G與AIoT科技趨勢下，各大廠紛紛積極導入智慧科技於家庭場域中。根據研調機構Omdia指出，2025年全球智慧家居市場規模將達1,785億美元。群創瞄準此商機，提供完整軟體、硬體、乃至系統整合設計一條龍服務，將於展覽推出「24吋無線可移式智慧顯示器」，其具備可攜式、365度旋轉觸控 功能、超輕薄機身僅25毫米(mm)，使用上相當輕巧靈活，同時亦支援智能系統、串流OTT影音平台等優異特點。群創「無線可移式智慧顯示器」將可隨時轉換居家空間樣態，滿足家庭用戶各式需求，包括居家辦公、線上會議、遠距教學、影音娛樂等多元應用體驗。

此外，群創也將首次亮相「The Variety智慧連網顯示器」，打破傳統顯示器的單一用途， 擁有多樣性、All in One、一機多用等傑出特點，包含串連多媒體影音、遊戲、上網、視訊會議，甚至是文書處理，不需再另接電腦使用；此外，The Variety智慧連網顯示器搭載群創獨家低反射、高防眩顯示技術，無論任何環境光線下，皆能清晰呈現精緻色調、栩栩如生的數位畫像，並可依需求隨時更換飾框，讓顯示器除了可直立、水平式擺置於桌面上外，亦可無縫隙壁掛於牆面上，讓顯示器搖身一變宛如一幅典藏絕美藝術品。

開創智能消費體驗，推升新零售韌性再升級

群創深耕智慧零售場域數十年，持續推出垂直深化、加值創新的新零售解決方案，包括首發「32吋雙面超薄觸控系統」，搭配全貼合技術，雙面不同顯示亮度可依不同情境調整使用，表面低反射適用於戶外場域，結合點餐/導購或雙面點餐互動多功能合一，可完美替代傳統的點餐機。與傳統設備相比體積更薄，可有效節省使用空間，同時達到美觀且省電功能。另外，群創「21.5吋與23.8吋高亮度戶外型顯示器」皆採用特殊TFT-LCD背光模組與光學設計，達領先業界高亮度、高可靠度、高穿透性及寬溫耐候等優勢，皆能於戶外豔陽下清晰顯示資訊，大幅提升、優化使用者視覺體驗。此展品將可被廣泛應用於商場廣告、百貨零售、餐飲與得來速等戶外場所，搶攻智慧零售新商機。