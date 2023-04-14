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透露住宅虛坪改革進度 林右昌：二個月後提出方案

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
內政部長林右昌透露，虛坪改革部分，大概會在二個月後提出方向，會次序一步步推動。示意圖／ingimage
內政部長林右昌透露，虛坪改革部分，大概會在二個月後提出方向，會次序一步步推動。示意圖／ingimage

台積電（2330）在高雄設廠消息出現後，也導致周圍房價提高，有辦法解決嗎？對此，內政部林右昌今（14）日表示，那邊都還沒有房，是屬於土地的問題，平均地權條例最主要就是處理預售屋部分，畢竟預售屋詬病最大，還有私法人購買住宅部分，這點也有處理。

林右昌今天接受網路媒體震傳媒「新聞不芹菜」訪問時也透露，當有重大投資導致地價上漲，在整體規劃時，就要同步規劃設立社宅、公共服務設施，不要把內部成本外部化，畢竟有新的投資就會有住宅需求，這點需要在內部就進行處理，因此未來針對重大投資時，應該要配套進行規劃，讓公共利益能夠平衡，才有辦法解決住宅問題跟提供平價住宅給需要的老百姓。

若台積電最後沒有設廠，房價可能會崩跌嗎？對此，林右昌則說，賣房子的廣告可以看到該處有某某題材，而台積電目前應該是蓋廠的期程有做調整，所以未來這種企業投資，應該先把員工住宅需求都先配套規劃好，這是未來一定要走的一條路。

談到虛坪改革、公設問題，林右昌說，改革內容要等之後再正式報告，大致方向就是針對虛坪、車位、車道等都有觸及，方向是很清楚的，未來會在合適時機跟大家報告。

至於預售屋履約保證，林右昌指出，目前最大問題是能否充分保護修費者，大概有五種做法，會一條條檢視，若有不足就會做相關法制修正，會盡量確保消費者權益。

針對青年購屋基金問題，林右昌表示，政府要提供中等，然後大家負擔得起的房子，鼓勵年輕人存款，然後政府再給予另外支持，協助有第一筆自備款，但還要考量其他民生支出，必須跟住宅支出做出衡平考量，這點要去思考整體政策架構。

林右昌透露，虛坪改革部分，大概會在二個月後提出方向，會次序一步步推動，畢竟住宅問題很複雜，就像糾纏在一起的麻花、毛線球的死結也必須要慢慢地解開。

林右昌 台積電 平均地權條例 內政部

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