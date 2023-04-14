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助物聯網海外發展 龔明鑫：國發基金有望支持南向基金

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。記者潘俊宏／攝影
國發會主委龔明鑫。記者潘俊宏／攝影

國發會主委龔明鑫今（14）日指出，經過這幾年努力，台灣物聯網產業已有階段性成果。2016年推出後，2017年產值才6000、7000億元，2018年破兆元，2022年則超過二兆元，成長幅度很大。如果未來發展到海外需要資金協助，民間一旦成立大的南向基金，國發基金有望提供支持，除協助物聯網業者把握商機，也可以跟國家間建立好的合作關係。

龔明鑫今出席「2023物聯產業大聯盟年會暨展示交流」時做了以上表示。龔明鑫指出，大聯盟就像大家庭，共同做發展，將來如果需要資金上協助，如到海外需要資金規模的話，將來可望由國發基金支持民間合作，成立大的南向基金，支持大家到海外。其中除了有些商機外，也跟這些國家建立好的合作關係。

龔明鑫表示，物聯網不是只賣商品，是要跟對方很好密切合作，也是個很好的交朋友跟促經貿夥伴關係的契機，可以往這個方向進行。

龔明鑫舉例，亞矽智慧城鄉推動，反映出來的解決方案有249項，其中88項已經輸出海外，是非常棒的發展趨勢。未來還是可以把整個解決方案擴大，包含智慧城市更完整性還有規模化，以及輸出海外，下個階段應該就要這樣做。而這除了是商機上的展現，也是對全世界很大的貢獻。

此外，龔明鑫也提到智慧農業的解決方案，他說東南亞有很多農業需要發展，因此跟很多國家都有在談運用，方向非常好。

龔明鑫 物聯網

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