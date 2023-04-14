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技嘉GIGABYTE 棒球名人堂 體驗快閃八德商圈

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉GIGABYTE 棒球名人堂快閃八德商圈。圖／技嘉提供
技嘉GIGABYTE 棒球名人堂快閃八德商圈。圖／技嘉提供

技嘉（2376）於今年第一季推出多款搭載最新第13代Intel處理器及GeForce RTX 40系列獨顯筆電，包含頂級旗艦效能的AORUS系列、瞄準設計人士所需的AERO系列，以及GIGABYTE Gaming入門電競系列。

為了一次讓消費者了解技嘉筆記型電腦，於今（14）日起至23日在光華商場戶外廣場舉辦GIGABYTE棒球名人堂筆電體驗快閃店，邀請正在尋找合適筆電的你，無論是電競玩家、內容創作者或是追求美型便攜的斜槓青年，一起勇闖GIGABYTE棒球名人堂，見證新世代技術帶來的全方位極致體驗。

現場展示極致效能AORUS 17X / 15X / 15電競筆電，和世界上校色最嚴謹的AERO 16 OLED / 14 OLED創作者筆電，以及學生首選放肆暢玩的GIGABYTE G5 MF電競筆電，消費者只要參加產品體驗，完成AORUS《傳奇霸主》、AERO《色影迷蹤》關卡挑戰，即可參加棒球九宮格遊戲並獲得獎品，還有機會抽中GIGABYTE G5 GE電競筆電。喜愛格鬥遊戲的玩家，則可以挑戰《鐵拳7》拳王競技場，成為每日 AORUS 究極拳王前三名，就能獲得AORUS信仰豪禮。

技嘉同時也造福過路的消費者，活動一，於活動期間拍照打卡上傳個人IG限時動態並標記AORUS TW官方帳號，即可獲得好禮一份；活動二，在八德商圈尋找最強棒球應援-技嘉啦啦隊女孩挑戰投球比賽，成功挑戰者可至攤位再兌換精美好禮！

電競筆電 技嘉

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