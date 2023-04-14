宏碁旗下安圖斯科技攜手輔仁大學 打造Altos AI LAB

宏碁（2353）子公司安圖斯科技今（14）日攜手輔仁大學資訊工程學系宣布啟用「安圖斯實驗室(Altos LAB) 」，並捐贈共計20套Altos BrainSphere工作站；安圖斯繼去年於輔仁大學導入Altos aiWorks人工智慧運算解決方案建立「AI校園雲平台」後，雙方再下一城延續產學合作深度，未來也將全力促進校園人工智慧開發環境技術升級，共同培育人工智慧跨領域產業人才。

安圖斯科技董事長侯知遠表示：「安圖斯科技專注於人工智慧運算平台開發設計，協助國內大專院校提升人工智慧運算能力，掌握人工智慧發展的趨勢。AI校園雲建立與人才培育是未來的關鍵，盼學生能藉由這次的捐贈在最先進的環境下學習，提升實務能力與競爭力。」

安圖斯科技總經理李占傑表示：「安圖斯科技身為輔仁大學長期的產學合作夥伴，今年在雙方既有的合作默契上，再度深化合作，放眼未來更全面的戰略結盟。此次所捐贈的Altos工作站結合去年輔仁大學所採購的Altos aiWorks人工智慧運算平台，將有助於提升開發者使用的設備與運算效能，並簡化繁雜的人工智慧應用開發流程與管理，讓開發者將心力更投注於產品的應用研發，藉此也期盼培育更多充滿潛力的年輕學子，以加速台灣產業智能化轉型的腳步。」

輔仁大學理工學院院長王元凱教授，對於安圖斯科技的捐贈表示感謝：「這次的合作不僅能夠讓師生使用最先進的人工智慧設備，還能夠透過開發最新課程和業界專家的指導，培養出理論與實務兼備的人工智慧人才，為台灣的人工智慧發展注入新的活力。此外，未來還將結合安圖斯科技的技術和資源，開發更多相關專業課程，期望能夠在校園中培養更多的人工智慧人才，成為人工智慧發展的基石。」

安圖斯此次捐贈之Altos BrainSphere工作站有助於改善低功耗能源效率管理。學生們可以透過該工作站取得資訊工程學系內人工智慧伺服器，內含2張NVIDIA A100 80GB GPU之AI算力，未來可支援至8張並擴增學生使用人數。此外，實驗室所使用人工智慧伺服器已部署自行研發的智慧加速器運算管理系統（AARM:Altos Accelerator Resource Manager），可以將GPU資源最佳化與自動化調配給安圖斯實驗室的學生，大幅降低學生在本機使用硬體資源、機器學習所面臨的高複雜度和高學習門檻。當多位學生在共享硬體資源之餘，各學生用戶仍可保有獨立開發環境且不受他人影響。