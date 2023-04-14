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華碩旗下台智雲攜手和碩 推動5G O-RAN專網雲服務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

品牌大廠華碩（2357）旗下台灣智慧雲端服務（台智雲）宣布與和碩（4938）合作，導入O-RAN開放式架構基地台解決方案，並完成台智雲5G AI Ready Platform行動邊緣雲平台及AIHPC公有雲整合，未來將鎖定全球智慧製造、智慧城市、智慧醫療、智慧交通、文化創新以及教育娛樂等垂直應用領域，進軍全球5G雲端服務市場。

和碩O-RAN開放式架構基地台解決方案提供支援O-RAN O1、E2及3GPP介面，搭載於台智雲5G AI Ready Platform行動邊緣雲平台，符合O-RAN標準的雲端佈署。提供高可用性、高擴展性、高性能5G 接取網路涵蓋，為客戶帶來完整5G專網雲端服務新體驗。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，5G AI Ready Platform提供多樣化垂直領域的整合應用，不僅降低企業跨領域技術門檻，也節省系統整合及導入時間，協助企業一站式數位轉型，並以訂閱式雲端服務啟動企業創新。

和碩第六事業群總經理馮震宇指出，5G產業進入加速期，很高興這次台智雲與和碩的O-RAN結盟，以雲端代勞基礎建設，運用5G專網雲端服務讓企業專注於創新研發，加速轉型步伐。

台智雲5G AI Ready Platform的實際應用，以智慧物聯網中的自動製造領域為例，可從材料運輸、製造流程的感測器、成品包裝倉儲與物流等環節，全部透過無線連線串接，完成及時資料蒐集、統整回饋和低時延誤差精準操控，並結合元宇宙平台內的數位分身，建構新世代遠距工廠應用及工業元宇宙。

此外，台智雲提供區塊鏈和數位韌性服務，提供安全合規、低成本、高效率和簡易便捷的技術服務，賦能企業(雲、網、邊、端、安)數位創新及永續營運能力。

雲端服務 5G 和碩

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