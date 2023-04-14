友達Touch Taiwan以五大面向 推動永續落實日常

友達（2409）集團以長期累積的綠色技術與產品優勢，攜手集團事業及旗下子公司，於Touch Taiwan 2023淨零碳排主題專區，以永續農肥、智慧隨行、循環再生、綠色能源及永續選物，以此五大面向展現友達以綠色科技融入生活與工作場域的實績應用，推動淨零綠生活。

友達集團表示，為響應全球淨零碳排趨勢與決心，友達以淨零綠生活為目標，透過顯示技術與綠色能源服務，從食、行、育樂等生活層面出發，打造「永續農肥」、「智慧隨行」、「循環再生」、「綠色能源」、「永續選物」五大面向，將永續行動落實日常生活。

在「永續農肥」，由友達晶材利用副產物循環再製為矽肥，來提供農作物有機養分，有效提升產量與品質，應用於水稻栽植，除取代化學肥料發揮循環經濟價值外，更有效降低生態環境的傷害。

「智慧隨行」則首度展出與客戶合作之智慧自行車，運用友達所開發反射式自行車錶，具備低能耗設計，搭配軟硬體整合技術，能有長時騎乘之續航力，亦能滿足導航多工的綠色輕旅行風潮。

而「循環再生」面向，友達將多元再生材料導入面板模組，展示以模組使用再生玻璃、回收膠框、再生鋼材，再生料含量獲得UL2809認證，讓消費者所使用的顯示產品更具環保意涵。

同時，友達深耕「綠色能源」，隨著疫後戶外休閒活動活絡，友達於現場模擬太陽能模組可有效貼合車頂弧度，展現SunCurva太陽能模組具輕量、耐候及可撓曲設計，讓戶外愛好者在從事登山、露營等活動時，同時享受善用自然能源的意趣。

另外在「永續選物」中，友達打造永續選物店，展示社企及社創商品，結合創利空間所開發的智慧零售系統，整合多元產品資訊，除減少文宣所產生的碳排與廢棄物外，亦更吸睛有助商品的販售，讓無人商店亦能扮演公益行動的推手。