非陸產能續增 光寶邱森彬曝：北美客戶存資安顧慮

光寶科（2301）總經理邱森彬今（14）日受訪時指出，第一季目前看到遞延的現象，但預估可以在第二季解決，而下半年整體市場狀況預估會全面回升，而在製造方面，由於北美客戶有提出資安方面的顧慮，並希望從非大陸地區來製造，所以團隊還是會以「在地製造」、「就近供應」來規劃擴建。

邱森彬指出，能源方面的顧局非常重要，團隊持續在能源領域投入心力，預計未來將會有更多樣化的發展及領悟，其中一個就是「節能」方面，隨著綠色運輸領域及能源的基礎建設等改善，從能源串起來到智慧城市、將可帶動一個全新的商業模式，這些運用都很重要。

邱森彬指出，團隊認為要成為一個成功的「品牌」，在自身「軟體能力」的開發運用尤為關鍵，而光寶從兩年前也就開始投入，從這方面也才可以讓整個節能等資源，通通串連起來，並且運用在全球化的趨勢及綠能事業的發展，而在社區營造方面，也採用包括智慧建築等，他強調「從產業出發，我們看得就是一個角度」，硬體成本不是問題。