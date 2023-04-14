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台達攜手海生館育種耐熱珊瑚 科技養殖助力珊瑚復育

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）落實生物多樣性永續策略，企業志工本周末（15日至16日）將協助國立海洋生物博物館的研究人員，在珊瑚繁殖季節收集精卵，於實驗室進行人工授精與孵化，提升珊瑚著苗的成功率。

台達電更發揮工業自動化專長，由植物工場部門開發「珊瑚垂直養殖系統」客製化珊瑚孵化器，採用具特殊光譜的LED燈加速珊瑚生長，並利用可程式化邏輯控制器定時投食與更換水質，提升生長速率，協助海生館育種耐熱珊瑚，應對愈來愈頻繁的海洋熱浪，呼應氣候變遷與海洋生態永續發展目標。

海生館館長陳啟祥表示，過往在傳統環境下不易突破的瓶頸，在台達技術設備協助下，第一階段預期可在南台灣協助完成十種珊瑚的採集和孵育，館方將以在珊瑚共生機制和養殖耐熱珊瑚的研究為基礎，將發展以培養耐熱共生藻的研究，以降低珊瑚白化的現象。

台達基金會執行長張楊乾表示，海洋熱浪的頻率到本世紀末預計增加大約50倍，將導致嚴重的珊瑚白化現象。台達企業志工連兩年接受海生館研究人員的訓練，除取得CoralNet證照，今年更首度跟著研究人員標示產卵珊瑚、布置採集網，對耐熱珊瑚研究作出貢獻。而台達植物工場的養殖技術及微電腦斷層掃描設備的輔助，更能加速實驗室育種耐熱珊瑚的進程，基金會也將持續與研究單位及復育團體合作，擴大復育力道，朝著國際生物多樣性目標努力。

每年四月正值南臺灣珊瑚繁殖季節，墾丁海域大規模產卵的壯觀景象，除了吸引潛水客觀光，亦是研究珊瑚的年度關鍵時刻。海生館目前選定復育的耐熱珊瑚為「銳枝鹿角珊瑚」，台達志工除了協助採集精卵、加入深度移植研究，且能定期下海監控。

台達電同時也發展出「珊瑚垂直養殖系統」，針對不同種類之珊瑚，調整研究參數和模擬升溫環境，發掘其耐熱能力，並導入台達微電腦斷層掃描設備，分析珊瑚骨骼密度、軟組織和共生藻組成等因素，找出最佳化的珊瑚養殖條件。

珊瑚 台達電 志工

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