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Meta與內政部、刑事警察局合作 強化反詐騙措施

中央社／ 台北14日電

臉書母公司Meta今天表示，持續與內政部及警政署刑事警察局合作防詐，共同研擬如何應對，將透過優化網路詐騙處理流程、深化跨產業與平台防詐措施、持續強化全民防詐意識等3大方向繼續努力，有效打擊詐騙。

Meta發布新聞稿指出，內政部長林右昌13日參訪Meta台灣辦公室，與Meta共同討論網路詐騙防治措施與防詐教育計畫，為台灣打造更安全的數位環境。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒說，Meta長期致力於平台上的網路安全體驗，在「社群守則」中制定「詐欺與欺騙」政策，避免詐騙活動對大眾與企業商家造成影響。

陳奕儒表示，針對濫用Meta平台服務且違反「社群守則」的內容，Meta非常努力移除並回應用戶的檢舉，也期盼更精準偵測這些內容，並透過長期與台灣的警政單位積極合作，有效打擊詐騙。

Meta已與內政部警政署刑事警察局建立「消費者政策檢舉管道」，刑事警察局可運用此管道，提供不符合台灣當地法律規範、或違反臉書（Facebook）政策的商業性內容。Meta將於24小時內檢視處理，判斷是否下架特定貼文，期盼透過共同優化此流程，有效減少詐騙內容。

由於詐騙不僅限於網路平台，已深入各大產業與通路，Meta也將與內政部積極研擬跨產業與跨平台的防詐合作，期盼能透過與內政部及不同領域的夥伴深入合作，更積極配合政策推行防詐措施。

此外，Meta自2019年起持續在台推動「數位公民教育計畫」，協助全民提升數位素養，不僅與刑事警察局合作防詐教育內容，更透過面對面培訓、網路課程與實體教材推廣、互動問答方式，提升民眾防詐意識。未來Meta將與刑事警察局展開更多網路宣傳與教育，盼能阻止及預防更多潛在的詐騙受害案件。

Meta 詐騙 警察

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