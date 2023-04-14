微星推出商務4K顯示器 高效辦公和享受娛樂的不二選擇
微星（2377）今（14）日宣布推出全新的「Modern MD271UL商務顯示器」，讓使用者擁有更優異的視覺體驗。這款顯示器擁有許多先進的技術，包括27英寸4K UHD（3840 x 2160 / 16:9）解析度，以及178度寬視角、IPS面板，提供更廣闊的視野。此外，它還支援95％ Adobe RGB、99％ DCI-P3、139％ sRGB廣色域，能呈現更加真實、色彩豐富的影像。
除了卓越的視覺效果，「Modern MD271UL」還擁有超薄機身設計，僅有1.17厘米（0.46英寸）的厚度。配備MSI EyesErgo護眼技術，具有防閃爍、減藍光和防眩光面板，能有效降低眼睛的疲勞感。同時還搭載了MSI Eye-Q Check功能，能幫助長時間使用顯示器時自我檢查眼睛並提醒休息，讓使用者的眼睛得到更好的保護。
「Modern MD271UL」內建USB Type-C連接埠和65W功率充電，為使用者提供更多的連接埠和便利性。此外，機身後方90°垂直設計，方便線材插拔，並具有線材管理，簡潔實用。微星還提供獨家Display Kit軟體，讓使用者可以更輕鬆地設定和調整顯示器。
微星「Modern MD271UL」是一款全新的高階4K商務顯示器，不僅擁有出色的視覺效果，還有豐富的功能和便利的設計，是您高效辦公和享受娛樂的不二選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言