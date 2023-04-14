奇景車用TCON榮獲Gold Panel Awards 2023傑出產品獎

奇景光電今（14）日宣布，奇景業界領先的車用分區調光（Local Dimming）時序控制器（Tcon）解決方案，在 2023 年 4 月13 日由台灣顯示器產業聯合總會主辦的「Gold Panel Awards 2023顯示器元件產品技術獎」中，以提供「高對比、高畫質、高性能之世界首發，車用高解析度時序控制器」解決方案榮獲「傑出產品獎」。

奇景的分區調光車用、高解析度時序控制器，能彈性支援多重解析度，對應驅動IC或是TDDI雙重介面，再搭配分區調光提供高動態對比及低能耗，且通過嚴格的車用可靠度測試等優勢，為車用顯示器最佳解決方案。

奇景車用分區調光 Tcon 技術，除提升車用螢幕的對比度等功能外，也能大幅降低顯示器耗電，這點對於電動車及更大尺寸顯示器非常關鍵。經過多年積極努力投入此項高技術門檻研發，奇景尖端的車用分區調光 Tcon，提供完備的技術規格，贏得多項客戶設計認可，成功導入眾多重要客戶，包括車廠與 Tier 1 一級供應商的高階新車款，其中一部分已開始量產。奇景預期分區調光 Tcon 將從 2023 年開始強勁成長。

奇景擁有深耕車用顯示器市場多年的經驗與專業技術，加上車用驅動 IC 全球市占率達 40% 以上的優勢，獲獎的奇景自主研發的車用分區調光Tcon解決方案，具有以下業界領先功能：

一、支援高對比輸出，奇景分區調光 Tcon，提供全新世代演算法，支援最多可達5,000區分區調光（Local Dimming）功能，配合直下式 LED 背光技術，提供高動態對比。奇景分區調光 Tcon，新開發的動態最大亮度提升（Content Adaptive Brightness Boosting）技術乃基於分區調光的技術基礎，分析畫面的特性以及對應的亮度的分布，動態提升最大亮度與畫面的對比。

二、支持大尺寸且高畫質顯示面板，奇景 Tcon 彈性支援車用各種尺寸與解析度之液晶面板，單一 Tcon 可支援 FHD 到 8K 解析度面板，也可以串接兩顆 Tcon，彈性支援 16K 解析度之面板。

三、支援異形切割（free form）樣式，奇景 Tcon 因應各種廠牌與各種型號車輛之顯示器需求，導入異形切割設計，可以支援客戶面板的外觀設計與彈性設定外觀形狀。因此，奇景分區調光 Tcon，除支援汽車中控儀表各種造型需求外，亦可橫跨座艙左右（pillar-to-pillar）的單片式大型顯示整合面板。

奇景光電執行長吳炳昌表示，在 LCD 車用顯示器方面，奇景除了持續在驅動 IC 和 TDDI 產品上領先市場外，為完整提供一站式產品解決方案，也同步開發完備 Tcon 產品布局，目前奇景的車用分區調光（Local dimming）Tcon 技術，在業界擁有卓越領先地位。我們很高興此「高對比、高畫質、高性能之世界首發，車用高解析度時序控制器」，在「Gold Panel Awards 2023顯示器元件產品技術獎」，榮獲「傑出產品獎」的肯定，顯示公司於車用顯示技術高度成就。