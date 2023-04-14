LGD傳求售廣州8.5代線 陸行之提五點分享

媒體報導韓國顯示器大廠LG Display（LGD）廣州8.5代LCD傳出求售的消息，資深半導體產業評論家今（14）日表示，本周跟朋友用餐時就提過，「LG Display 可能將成為第一家被大陸面板業打趴的面板龍頭公司」，「結構性的問題會讓LGD的財務狀況無法明顯改善，賣廠／關廠，降低資本開支只能救急無法改善本質，未來技術差距將持續拉大，被陣亡只是遲早的事情」；他同時提出五點分享。

陸行之今日在臉書發文表示，曾經說過不喜歡投資產品有 Commodity 週期特性及大陸一堆競爭者的公司，今天看到LGD傳求售廣州8.5代線的新聞一點都不意外，記得本周與研調公司老大用餐，還提到根據我的研究，LGD可能將成為第一家被大陸面板業打趴的面板龍頭公司。

陸行之認為，雖然最近大尺寸面板及其產業鏈有復甦跡象，但結構性的問題會讓 LG Display 的財務狀況無法明顯改善，賣廠／關廠，降低資本開支只能救急無法改善本質，未來技術差距將持續拉大，LG Display 被陣亡只是遲早的事情。

陸行之同時提出五點分享，他表示，第一點，LG Display 曾經是與 Samsung Display 不相上下的龍頭面板公司， 但到去年四季度，名次已經落後三星，京東方，TCL。

第二，從去年三季度開始，一些面板廠賣產品已經陸續賣在現金成本價之下近10%，所以一連串的減產，讓價格有明顯回升的現象，但TV/電腦長期需求普普，會讓 LG Display 財務結構改善有限。

第三， LG Display 已經連續四個季度資本開支超過營運現金流入 (目前應該超過25%)， 這造成 Gearing ratio 超過100%，遠高於同業 (TCL 以88%排名第二)，淨負債比超高加上全球升息循環，表示負債利息負擔超重。

第四，公司庫存狀況還算健康，但賣了成本高的廠，會讓獲利結構稍微改善，但規模差距會擴大，要是降低資本開支，會讓技術差距擴大，改善財務結構的方案都是讓公司持續落後的方案，韓國政府目前全力搶救韓國半導體行業，應該也沒錢去補助面板行業，目前LG Display 看起來是無解。

第五， LG Display 要是被陣亡了，那其他廠商不是受惠嗎？我認為要等大陸一些龍頭公司撐不下去，才會受惠吧。

有網友則是詢問怎麼看台灣業者呢？陸行之表示，台灣公司提早轉型，財務狀況很好，目前完全沒有倒閉風險，應該還撐的比一些大陸二級廠會久很多。

另外也有網友提問，目前面板產業是否有廠商趁如LG等廠營運不良，低價收購產線，以壓低整體成本擴大未來市佔潛力？陸行之以「看起來是，目前應該是大陸廠會買」回答。