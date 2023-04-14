昇佳電子、譜瑞-KY大漲 法人：看好IC設計族群

IC設計產業3月營收報佳音，相關類股開始表現，昇佳電子（6732）3月合併營收月增36.23%，今日盤中大漲 9.43％，一度衝至漲停板，譜瑞-KY（4966） 盤中大漲55元、漲幅超過5%，祥碩（5269）、敦泰（3545）、世芯-KY（3661）盤中漲幅也超過3％。法人表示，IC設計上游多數於3月營收都有月增，待庫存調整到一段落，有機會領頭電子產業回到成長態勢。

台新投顧副總黃文清表示，IC設計上游領先整個電子產業，所以待庫存調整到一個段落之後，相關IC設計股就有機會領頭回到成長態勢，股價會先從上游開始反應，而在3月營收開出來不錯的企業當中，IC設計上游多數呈現月增。提醒投資人近期多數類股已漲多，在操作上盡量避免追高風險，採取逢低承接的策略，等回檔時再行介入。

IC設計股：立積、昇佳電子、敦泰、信驊、祥碩、威鋒電子、譜瑞-KY、世芯-KY。