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輝達黃仁勳回台！COMPUTEX登場演講

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

「台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）」將於今年 5 月 30 日至 6 月 2 日在台北南港展覽館1館、2館登場，今年最熱的話題人工智慧（AI）大廠輝達（NVIDIA） 執行長暨創辦人黃仁勳將進行專題演講，讓世界再看到台灣半導體生態系實力。

科技正以十倍速躍進，半導體、AI 人工智慧、高速運算、雲端應用、永續等先進技術如雨後春筍，各國在經歷晶片短缺後紛紛加重在半導體領域投資，科技創新在全球是最重要的話題之一。

主辦單位表示，今年有17國1,000家廠商、使用3,000個攤位，聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題。

主辦單位指出，今年陣容堅強，講者包括來自 Qualcomm 的 Alex Katouzian, SVP & GM, Mobile, Compute, XR (MCX)以及 Kedar Kondap, SVP & GM, Compute and Gaming、來自 NXP 恩智浦半導體執行副總裁暨安全連接邊緣事業部的 Rafael Sotomayor、Acer 董事長暨執行長陳俊聖，以及 Supermicro 創辦人、總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）等企業執行長或全球高階主管，親自分享全球關鍵技術最新發展，以及創新科技如何改變世界。

主辦單位表示，未來社會將在創新科技持續驅動下全面進化，COMPUTEX Forum 今年規劃四個場次，分別探索元宇宙、晶片先進技術、半導體先進應用及科技永續等議題，講師陣容包含 Ampere Computing、Arm、ASUS、Delta、KIOXIA、NVIDIA、NXP、SIEMENS、Solidigm、STMicroelectronics、Supermicro、Texas Instruments 等國內外企業高階主管與專家代表，探討全球科技產業熱門趨勢。

除了 Keynote 與 Forum，外貿協會也與 Arm 聯名辦理主題演講，邀請到 Arm 執行長 Rene Haas 來台。上述活動已於官網開放報名，最新活動資訊請至外貿協會展覽官網 https://www.computextaipei.com.tw/ 查詢。

半導體 Arm 外貿協會

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