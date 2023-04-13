緯創急尋新血！MPT享外派出國機會 最快報到一周啟程

緯創MPT（3231）履歷收件進入倒數！代工大廠緯創（3231）為培育獨具國際觀及跨界專業全方位人才，特地規劃時常約2年的「MPT全球儲備人才計劃」，且被MPT錄取員工皆為正職，除了提供紮實的培訓、完善的晉升與獎酬機制以及跨國移動（外派）的機會，也同時享有公司薪資福利，而外派方面由於每個職缺各有不同的輪調計劃，錄取者最快在報到一周後就能啟程。

緯創指出，MPT全球儲備人才計劃專為應屆畢業新鮮人及3年以下經驗的高潛力人才所設計，該計畫相當重視主動與跨界學習、具備良好外語能力，願意配合業務需求出差、外派或輪調，勇於挑戰自我的人才；與一般出國留學、外派不同，該計畫無多益成績，若沒有考過多益也仍可申請，此外公司也提供英文測驗，除鼓勵大家持續精進外語能力，同時有助於國際職涯發展。

針對外派計畫方面，緯創指出，每個職缺有不同的輪調計劃，而對於外派的同仁，緯創提供許多相關保護措施，讓同仁安全又安心，不過外派地點無法自行選擇，由於MPT計劃搭配部門重要任務，而安排員工前往該工作地，並且若有多個地點，每地至少輪調半年以上，需要參與者提前考慮清楚。

緯創強調，參與MPT計畫的員工每年共有的考核，且將由直屬主管與高階主管（例如總監、總經理等）進行考核；而在計畫結束後，該人員將回歸一般考核制度，由直屬主管進行一年2次的考核，而針對優秀人才將另給予特殊機制。

此外，待MPT計劃結束後，參加者後續的職務，由主管與同仁一起討論部門輪調安排；並根據公司的發展和相關產品，持續進行在職培訓／技能升級課程。緯創邀請大家一起來參與挑戰，以實踐自身目標與夢想。