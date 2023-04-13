華碩電競手機ROG Phone 7 將於4月21日全通路開賣

品牌大廠華碩（2357）旗下ROG玩家共和國今（13）日晚上舉行ROG Phone 7《For Those Who Dare》線上新品發表會，ROG Phone 7/ ROG Phone 7 Ultimate正式亮相。

新機採用高通Snapdragon 8 Gen 2旗艦級處理器，CPU效能增加15%，GPU強化20%，CPU功耗降低15%，安兔兔跑分高達136萬，搭配全新散熱機制。除手機本身對稱式雙正面立體揚聲器外，首度於空氣動力風扇 7搭載重低音喇叭，劇院級震撼音效帶著走。

ROG Phone 7將於4月14日中午12點開放專賣店預購網站、ASUS Store及各大電商平台預購，4月21日全通路開賣。ROG Phone 7 Ultimate則預計5月2日中午12點開放鐵粉預購。

獨創六層散熱設計，ROG Phone 7/ ROG Phone 7 Ultimate對應遊戲時長提供空前絕後降溫效果：短時間遊玩(15分鐘內)，啟動360°散熱，透過航太級低雷諾數散熱層，避免處理器過熱掉幀；中度時間遊玩(30分鐘內)則打造革命性「速冷循環液態均溫板」，除面積加大外，創新採用三叉圓柱×冷凝通道，提升168%散熱效率，石墨片設計同步優化；長時間遊玩(60分鐘以上)交給馭熱速冷智慧系統及空氣動力風扇 7，最多可使手機背面降溫25°C、手機螢幕降溫8°C。ROG Phone 7 Ultimate額外搭載空氣動力散熱閥，裝上風扇後，連動開啟機身散熱閥，引入高速冷氣流直送手機內部，散熱3倍快。

ROG Phone 7/ ROG Phone 7 Ultimate搭載165Hz/1ms AMOLED螢幕，支援光線追蹤技術，且峰值亮度提升至1,500尼特，豔陽下畫面依舊清晰；招牌6000mAh超大電量、支援65瓦快充，0%到100%充飽僅需疾速42分鐘；針對高端玩家打造的專屬UI「遊戲精靈」全新升級，增加虛擬按鍵震動、隱形掛機模式、遊戲智慧提示、精華智慧錄影等一系列強化遊戲體驗的便利功能。