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輝達黃仁勳 將擔綱台北國際電腦展主題演講

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

2023台北國際電腦展將於5月30日在南港展覽館登場，聚焦高效能運算等六大主題。而在生成式AI話題正夯的時刻，疫情後首次實體登場的COMPUTEX 2023主題演講，也邀請到晶片大廠輝達執行長暨創辦人黃仁勳來台擔綱。

今年的台北國際電腦展將於5 月30日至6月2日期間舉行，共計有17國1,000家廠商參展，使用3,000個攤位，並聚焦於高效能運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題。

展覽期間登場的COMPUTEX主題演講與論壇，於今年全面恢復實體舉辦，預計邀請15家全球指標科技企業代表，暢談下一世代的關鍵科技發展趨勢。

黃仁勳在去年第4季曾低調訪台，行程安排大多是在公司內部或拜訪合作夥伴，只有造訪電競嘉年華WirForce開幕夜時公開現身。因此這次台北國際電腦展的演講活動，預期將是他今年在台首場公開活動。

黃仁勳近期提到，人工智慧的「iPhone時刻」已到來，加速運算與人工智慧的時代已經來臨。運算技術正以光速在發展，加速運算就像是超光速的曲速引擎，而人工智慧則是能量來源。

黃仁勳並表示，生成式AI展現出強大能力，他早在2016年便親手將第一台輝達DGX人工智慧超級電腦交給OpenAI。而後來OpenAI訓練出GPT-3大型語言模型，也就是ChatGPT。現在出現新的運算模式，使用人類語言就能指示電腦要運作的程序，電腦就可理解並執行，而且是用任何語言都可付諸實行。

除了黃仁勳為主題演講的主講人，其他講者包括高通技術公司資深副總裁Alex Katouzian、恩智浦執行副總裁Rafael Sotomayor、宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖、美超微創辦人、總裁暨執行長梁見後等，將跟與會者分享全球關鍵技術最新發展，以及創新科技如何改變世界。

黃仁勳 人工智慧 電腦展

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