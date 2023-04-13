台灣大攜手CloudMile萬里雲 推「Smart IT管家」與「雲直連」兩大產品

台灣大哥大（3045）去年宣布和亞洲領先的AI與雲端服務供應商CloudMile 萬里雲合作，今(13)日雙方更進一步深化戰略結盟，台灣大哥大以自身電信科技能量結合CloudMile 萬里雲豐富的跨雲整合經驗，打造「Smart IT管家」與「雲直連」產品，加乘CloudMile萬里雲的混和雲服務架構，共同推出雲地整合解決方案，助力企業輕鬆實踐智慧營運，驅動科技創新、淨零轉型。

台灣大哥大去年兩度投資CloudMile 萬里雲，雙方正式成為策略夥伴，分別是2月以800萬美元參與其C 輪融資、取得一席董事，6月再投資約744萬美元。兩次投資累計收購539.59萬股，交易金額約1,544萬美元，持有股權約18%。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大與萬里雲的合作不斷加大、加深，尤其聚焦企業雲端服務生態，台灣大以 Telco+ 科技電信公司深厚的網路、數據、場景與技術力，結合萬里雲豐富的雲端架構顧問及開發經驗，共同深耕企業雲市場，推出「快」、「綠」、更「安全」的雲地整合解決方案，助力企業以數據驅動決策創新，同時更接軌國際，符合ESG永續發展潮流，讓企業Open Possible能所不能、領先前行。

CloudMile 萬里雲創辦人暨執行長劉永信指出，混合雲是產業轉型前哨戰。此次合作，結合雲地整合優勢，協助企業資料備援、簡化雲與地端的整合管理、建立雲地數據中台，能有效降低企業營運中斷的風險，並強化企業韌性，也達到減碳效果。