富采集團旗下威力赫電子智能快充將導入日系汽車大廠

富采投控（3714）近幾年積極發展車用領域產品，該公司今（13）日宣布，集團旗下威力赫電子快速充電器產品受到國內機車與延長線大廠採用，未來也傳出導入日系知名汽車品牌中。

威力赫電子為富采控股旗下專注於快充技術與產品之公司，陸續開發20W、30W、65ＷGaN以及100ＷGaN快速充電器，並以Wellypower品牌在各大電商平台及Apple授權實體門市販售，另在B2B的商業模式中，威力赫的PD(Power Delivery)快充產品未來也傳出導入日系知名汽車品牌中。

在數位化時代，PD快充已成為不可或缺的充電設備，相比傳統的充電方式，PD快充不僅充電速度更快，可同時充電多個設備，且具有更高的安全性和穩定性，不會對設備產生任何損害。因此，PD快充受到越來越多消費者的青睞，成為市場上最受歡迎的充電方式之一。

威力赫電子的PD系列採用關係企業漢威光電650V氮化鎵功率半導體，提供使用者更快、更穩定的充電體驗，大幅縮短充電時間，改善充電效率；相較於傳統電腦充電器，100W快充體積減少50%，且可同時支援兩台筆電進行快充，滿足智慧家居、手機、平板電腦、汽機車等不同應用需求。

富采表示，在今年Touch Taiwan展會中，威力赫將與富采集團夥伴共同展出，展品內容即包含最新的PD快充系列，並提供參觀者現場試用，讓使用者可直接體驗更快的充電方式。