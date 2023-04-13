春天來了！面板雙虎看景氣 期待今年一季比一季好

顯示器產業年度盛事Touch Taiwan 2023將於下周盛大開展，台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）副理事長、群創（3481）總經理楊柱祥則表示，春天已經來了，接下來只要國際政經環境沒有太大變化，今年營運可以審慎樂觀看待。

TDUA理事長也是友達（2409）總經理柯富仁表示，其實需求一直都在，只是之前庫存較高，隨庫存去化，期許今年面板可以一季比一季好。他指出，電視面板景氣復甦是比較顯著的，接下來就看IT面板，目前看來，商務需求有稍微弱一點，但是看到部分消費性產品尤其是電競顯示器已經需求不錯。

楊柱祥一語雙關地指出，春天已經到了，兩家面板廠3月營收都有大幅跳升，產業從供應鏈到終端經過一段時間修正，接下來只要國際政經環境不要有太大突變，今年面板景氣可以審慎樂觀看待。

攜手打造顯示產業的綠色新商機

Touch Taiwan去年首度新增「淨零碳排」主題專區，開啟顯示產業的綠色新商機，今年專區聚焦在節能減碳技術與材料、廢棄物循環利用、綠色交通與永續建築及綠色製造與智慧化管理，由面板雙虎友達、群創做為領頭羊，其他包括: ZEON、DNP、ElectronInks、德淵（4720）、長興（1717）、台灣康法等海內外廠商將展示在節能減碳技術、材料及淨零碳排之解決方案，我們期望透過Touch Taiwan平台讓更多顯示器供應鏈廠商一同前來交流，提出更多智慧節能減碳等各領域解決方案，攜手廠商打造綠色新商機。

跨域創新引領下世代顯示技術與應用

展期三天論壇不間斷，今年Keynote「智慧顯示應用趨勢國際論壇」將有顯示器業界四大召集人代表、國際知名企業、更邀請到Meta AR/VR顯示研發總監以及有顯示器業界先鋒美譽的吳詩聰教授，介紹未來重要智慧顯示應用趨勢。第二天將有「國際Micro/Mini LED Display 高峰論壇」，剖析目前Micro LED和Mini LED的發展進度，以及整合四大場域應用的「智慧顯示國際應用商機論壇」，其他像是化合物半導體、超高解析度顯示技術、車用顯示、高機能性材料，智慧製造、元宇宙、數位轉型甚至淨零轉型與循環永續等論壇等都將在展會三天中精采呈現。