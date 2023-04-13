研華攜手產業夥伴 打造智慧車聯網台灣國家隊

研華（2395）於「2023 台北國際智慧移動展」攜手七大夥伴展出智慧巴士、行車安全、車載互動多媒體、車輛擁擠度以及智慧路側等五大解決方案，以智慧車聯網實現全方位行車安全並提升車隊營運效率。此外，研華亦針對台灣車用環境及法規，提出符合當地相對應需求方案，以達成行車安全。

根據交通部道安資訊平台統計，2022年全國大型車涉入案件事故共9,332件，並造成352人死亡、上萬人受傷。研華服務物聯網事業群資深協理林威佐對此指出，由於大型車體積大、車身重，在道路上行駛不僅視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對低，一旦發生事故其危害程度往往比其他車輛高。

為此，研華除藉由早已廣泛應用於全球的智慧巴士方案外，並與夥伴奇美車電、帷享科技、動見科技、無間科技、捷世林科技、亞勳科技以及聰泰科技（5474），一同發展以下因地制宜的升級版智慧巴士解決方案。

智慧巴士與車隊解決方案：研華智慧巴士與車隊雲端管理平台與TREK車載電腦搭配，可將車隊狀況、車輛狀態、票務系統、行駛事件分析等資訊即時傳回行控中心，助力巴士與車隊業者提升營運安全與效率。

行車安全解決方案：以TREK-60高整合型車載電腦，彈性整合多樣化周邊感測設備與軟體，包含AI攝影機、電子後照鏡、行車安全軟體分析，有效進行大車盲點、內輪差死角警示、前車防碰撞與駕駛者行為管理等。為因應台灣車用環境及大車法規需求，該方案也可整合酒精鎖、環景駕駛輔助系統，以及數位大餅等，以提供因地制宜方案。

車載互動多媒體解決方案：研華提供車上到站資訊推播與即時廣告看板，有效提升車輛營收與乘客滿意度。車輛擁擠度解決方案：藉由巴士內前後兩台攝影機運算出巴士內部擁擠度，即時提供資訊給候車乘客與後台行控中心，進而協助調配班次，增加營運效率並減少脫班狀況發生。

智慧路側解決方案：以vehicle to everything（V2X）車聯網概念， TREK-60N道路監控電腦與AI攝影機，結合V2X可進行車對車、車對環境等即時溝通，方便緊急救護車輛優先通行，搭配AI分析軟體，也可偵測路口行人違規、車牌辨識等，以協助執法人員進行科技執法。