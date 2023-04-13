快訊

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

施崇棠身份遭詐騙冒用 華碩澄清呼籲不要上當

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
施振榮去年就遭詐騙集團盜用照片，開設投資粉專，施振榮為此也特地向外呼籲。施振榮官網截圖
施振榮去年就遭詐騙集團盜用照片，開設投資粉專，施振榮為此也特地向外呼籲。施振榮官網截圖

詐騙猖獗，華碩（2357）董事長施崇棠照片遭冒用成立粉絲專頁，網頁中強調招募投資人加入公益存股社團，吸引投資人關注，經讀者反應，《經濟日報》向華碩求證，官方回應非施崇棠成立社群，呼籲投資大眾要慎防遭詐。

網路詐騙愈發囂張，繼台積電（2330）創辦人張忠謀、鴻海（2317）榮譽董事長郭台銘、宏碁（2353）創辦人施振榮等科技圈名人遭詐騙集團冒用成立投資社群，施崇棠照片及姓名近期也遭詐騙集團冒用受害，詐騙集團以此創立個人粉絲專頁招攬會員。

對此經向華碩官方求證，華碩強調，公司跟董事長施崇棠個人都無經營社群媒體，希望社會大眾明察，避免上當。

詐騙粉專以「施崇棠」名義，強調累積多年華碩股市研究經驗，能分享存股經驗，邀投資人慢步股市，強調對台股的瞭解在台灣無人出其右，不過，華碩董事長施崇棠本人過去在公開場合一向表示不干預股價，專注企業長期經營，偽粉專內容與施崇棠行事風格頗為不同。

投資人發現施崇棠有個人粉專招募公益存股社會員，華碩官方否認，並提醒社會大眾不要上當。讀者提供截圖
投資人發現施崇棠有個人粉專招募公益存股社會員，華碩官方否認，並提醒社會大眾不要上當。讀者提供截圖

詐騙集團 施崇棠 華碩

延伸閱讀

美晶片法案看得到吃不下！台積電兩難...補助金恐與資本支出不成比例

「護國神山」台積電話題不斷，連詐騙集團都來蹭熱度？

張忠謀、張淑芬遭人冒用身分詐騙 台積電呼籲：不要上當

台積電張忠謀自由貿易瀕死說法 童子賢這樣解讀

相關新聞

美晶片法案看得到吃不下！台積電兩難...補助金恐與資本支出不成比例

根據《財訊》報導，台積電前法務長杜東佑認為，美國《晶片法案》要求交出超額利潤，會降低新晶圓廠成功運作的機會，必須釐清目標，才能決定如何在複雜的限制中做出取捨。

美晶片法限制 集邦：台積電首當其衝 世界及力積電受惠

據TrendForce表示，美國商務部近期基於《晶片法案》釋出補貼細則，其中明文規定獲補助者未來十年在中國大陸、北韓、伊...

集邦：美晶片法案限制嚴苛 中國半導體未來十年發展將受限

集邦科技今日發布調查報告指出，美國商務部近期基於《晶片法案》釋出補貼細則，明文規定獲補助者未來十年在中國、北韓、伊朗與俄...

研調：晶片法案降低台積未來在大陸投資意願 跨國半導體業持續去中化

據集邦科技（TrendForce）今（13）日表示，美國商務部近期基於《晶片法案》釋出補貼細則，其中明文規定獲補助者未來...

大立光第1季每股賺24.64元 下探七季來新低

大立光（3008）今天召開法說會，公布今年第1季稅後純益32.88億元，季減24%、年減42%，為七季來低點，每股純益（...

SEMI：去年全球半導體設備出貨1,076億美元 再創新高

SEMI國際半導體產業協會今(13)日公布2022年全球半導體製造設備銷售金額，相較2021年1,026 億美元成長5%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦