施崇棠身份遭詐騙冒用 華碩澄清呼籲不要上當
詐騙猖獗，華碩（2357）董事長施崇棠照片遭冒用成立粉絲專頁，網頁中強調招募投資人加入公益存股社團，吸引投資人關注，經讀者反應，《經濟日報》向華碩求證，官方回應非施崇棠成立社群，呼籲投資大眾要慎防遭詐。
網路詐騙愈發囂張，繼台積電（2330）創辦人張忠謀、鴻海（2317）榮譽董事長郭台銘、宏碁（2353）創辦人施振榮等科技圈名人遭詐騙集團冒用成立投資社群，施崇棠照片及姓名近期也遭詐騙集團冒用受害，詐騙集團以此創立個人粉絲專頁招攬會員。
對此經向華碩官方求證，華碩強調，公司跟董事長施崇棠個人都無經營社群媒體，希望社會大眾明察，避免上當。
詐騙粉專以「施崇棠」名義，強調累積多年華碩股市研究經驗，能分享存股經驗，邀投資人慢步股市，強調對台股的瞭解在台灣無人出其右，不過，華碩董事長施崇棠本人過去在公開場合一向表示不干預股價，專注企業長期經營，偽粉專內容與施崇棠行事風格頗為不同。
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