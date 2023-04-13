施崇棠身份遭詐騙冒用 華碩澄清呼籲不要上當

詐騙猖獗，華碩（2357）董事長施崇棠照片遭冒用成立粉絲專頁，網頁中強調招募投資人加入公益存股社團，吸引投資人關注，經讀者反應，《經濟日報》向華碩求證，官方回應非施崇棠成立社群，呼籲投資大眾要慎防遭詐。

網路詐騙愈發囂張，繼台積電（2330）創辦人張忠謀、鴻海（2317）榮譽董事長郭台銘、宏碁（2353）創辦人施振榮等科技圈名人遭詐騙集團冒用成立投資社群，施崇棠照片及姓名近期也遭詐騙集團冒用受害，詐騙集團以此創立個人粉絲專頁招攬會員。

對此經向華碩官方求證，華碩強調，公司跟董事長施崇棠個人都無經營社群媒體，希望社會大眾明察，避免上當。