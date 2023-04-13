友達透明Micro LED面板、AmLED車載顯示系統獲2023顯示器元件獎

友達（2409）光電今（13）日宣布榮獲三項2023顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award 2023），包括獲得卓越技術獎的「60吋高透明度Micro LED顯示器」，及獲得傑出產品獎的「30.4吋異形曲面AmLED車載顯示系統」與「智能外觀瞬檢量測模組」；此外，友達旗下達擎持續深耕高階醫療顯示器，以「寬視角3D醫療顯示器」奪得2023智慧顯示應用大賞（SDAA 2023）之智慧醫療獎。此二獎項由台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦，表揚積極投入前瞻技術研發及場域創新應用產業先驅，更進一步肯定業者在智慧醫療、智慧零售、智慧移動以及智慧育樂等多元顯示應用的創新突破。

60吋高透明度Micro LED顯示器 突破傳統顯示器限制

友達此次獲得卓越技術獎的「60吋高透明度Micro LED顯示器」，以玻璃基板為載體，結合Micro LED的顯示技術，利用微型LED晶粒高穿透率的光學設計、LTPS技術和搭配無邊框設計，擁有600nits的全畫面亮度、大於60%的穿透率以及大於 NTSC 110%的廣色域優異表現，相較於透明OLED顯示器產品，友達的Micro LED透明顯示技術具有高穿透性和高亮度之優異特性，擁有更佳的顯示品質。此外，友達推出60吋透明顯示器，靈活運用Micro LED彈性拼接特性以滿足更多樣化的應用尺寸需求。透明顯示器是加速虛實整合互動的關鍵媒介，能拓展至更多元的場域應用，如家庭玄關的智慧窗屏、零售場域的智慧展示櫥窗，或導入觀光巴士與船舶窗屏進行智能導覽，在多種場景均有可深度拓展的應用潛力，使透明顯示器在人們的日常生活之中，點亮更廣闊的視野。

30.4吋異形曲面AmLED車載顯示系統 兼顧流暢使用需求與車輛美學設計

隨著全球電動車市場快速發展，賦予智慧車艙全新定義，友達整合終端客戶的應用需求，持續開拓車用顯示方案，讓車載顯示的未來應用更加多元化。友達本次榮獲傑出產品獎的「30.4吋異形曲面AmLED車載顯示系統」有別於目前市場普遍工法由兩塊螢幕拼接的產品，使用單一由駕駛座延伸至中控區域的螢幕，並結合2400R異形曲面面板和薄窄邊框的美學設計，為一兼具儀表板及中控台人機介面的創新車載顯示系統，提供使用者更寬廣的視覺感受，並運用友達獨家AmLED(Adaptive mini LED)顯示技術，達成高解析度、高亮度、高色域以及高動態對比，提供駕駛與乘客高畫質的視覺享受。

達擎寬視角3D醫療顯示器 提升醫療團隊手術效率及安全

友達旗下子公司達擎以顯示技術為核心，藉由豐富多元的商業及工業應用顯示產品在不同的的智慧場域開拓更多的創新應用。因應醫療數位化趨勢及醫療場域需求，以解決醫療團隊痛點出發，達擎推出「寬視角3D醫療顯示器」，採用獨家3D垂直寬視角技術，使手術台前不同身高的醫療團隊成員皆可看到清晰一致的手術影像，提高溝通效率。同時搭配達擎獨家廣色域、高對比、Deep Red真實紅技術，讓組織或器官細節在4K超高解析影像中精準呈現，更加貼近真實色彩。除了可協助手術團隊作快速且精確的判斷，更可在微創手術及手術機器人的遠距教學中即時同步執刀醫師視野，縮短學習曲線，滿足醫護人員在3D醫療影像顯示領域中的需求，為智慧醫療發展創造更多價值。

智能外觀瞬檢量測模組 助攻顯示器與半導體產業 實現高效精準AOI檢測流程

友達投入數位化多年，引領製造業加速轉型，而著眼於顯示器及半導體產業的檢測製程技術亦趨複雜及多樣化，若仍採用傳統的人工目視檢測，不僅需花費大量的人力成本，且易產生錯誤判斷，或是判斷標準不一致的情形，難以維持穩定的產品品質。友達深入觀察製造業痛點，自主開發「智能外觀瞬檢量測模組」，結合瑕疵缺陷檢測及直徑量測兩大功能，不僅具備跨光學瑕疵整合技術，可精密檢測μm微米等級的缺陷，同時搭載友達自主開發的AI軟體，可即時獲取缺陷與量測數據，並進行統計分析，隨時掌握生產品質狀況、提高精準度，達成檢測不遺漏、量測流程標準化。以半導體產線檢測為例，可協助降低檢測產線上約7成的人力。此外，該量測模組外型輕巧，具有便利攜帶、可快速組合安裝於生產線之優勢，提升友善工作環境與效率。

友達加速雙軸轉型步伐，持續精進顯示技術附加價值（Go Premium）和深化垂直場域應用（Go Vertical），積極研發前瞻顯示技術，實現人們對智慧生活的想像、滿足專業人士的科技應用需求；同時，友達也關注製造業轉型痛點與需求，將內場域成功解決方案對外輸出，成為跨業態全方位的智慧製造解決方案提供者。