晶睿安防解決方案導入AI智能分析 品牌營收添助力

轉型拓展全球智慧安防解決方案廠晶睿通訊（3454）今日正式發表將旗下安防解決案導入應用在台北經國七海文化園區（簡稱「七海園區」，這也是該公司將原本的網路監控系統，導入軟體與智慧監控系統和AI邊緣運算等大數據分析，另一個成功案例。公司也預期未來此解決方案將在智慧運輸、智慧工廠及智慧物統 等領域大放異彩，並樂觀預期將成為推升營收成長主要動能。

提供民眾安心暢遊的園區體驗，亦保護內部重要文化資產、古蹟陳列不受破壞，更能在有效控管人力及營運成本的前提下，協助強化園區安全防護。

晶睿全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，晶睿成立至今超過20年，這幾年啟動品牌銳變計畫，從硬體監控設備製造轉型成為全方位安防解決方案品牌，銳變後注重在解決方案，目前解決方案已陸續導入在交通運輸、工廠、大樓、物流及連鎖速食和零售等場域，導入成功案已達上百個。公司樂觀今年營運將有雙位數成長。

他強調， ChatGPT爆紅只AI應用的開端，可預期各項AI應用會百花齊放。晶睿於2021啟動品牌銳變，將原本的網路攝影機及錄影機等硬體載具，注入軟體及AI智能分析，不僅迎合市場發展潮流，也與國際同步，雖 然目前這項系統整合仍處於起步階段，但未來對推升公司品牌營收將是關鍵推力。

謝邦彥表示，全球AI產業軟硬體服務支出2026年將超過9兆元商機，2022年至2026年年複合成長率達26.5%，帶動全球AI安防市場規模至2026年將成長至逾4000億元，2021年至2026年複合成長率將達18.6%。

晶睿過去3年，AI相關案場在全球已累積100多個，以美國市場為最多，其餘包括泰國曼谷捷運紅線、日本百年釀酒廠、日本三重縣伊勢市等。台灣則有七海園區等。

謝邦彥說：「七海園區深具歷史意義，如今轉型成為人文新地標，在安防服務的升級下，兼顧古蹟活化及保存，創造園區全新價值。」

謝邦彥說，七海園區是晶睿通訊量身打造國際化智慧安防解決方案，比如在有「國內第一座總統博物館」之稱的蔣經國總統圖書館、陳列廳等重要展示場域，依場域需求部屬固定式球型攝影機、子彈型攝影機與網路錄影機等多元產品，解決歷史文物保存、異常事件防範與人員出入管制三大安防剛性需求。

園區邊界及人流頻繁的出入口，也可透過晶睿通訊智慧影像分析技術，針對人為侵入、越線、徘徊等異常行為偵測，並結合錄影系統即時示警、通報管理單位，大幅提升園區在安防管理流程上的營運效率，打造的全方位智慧化的安防體系。