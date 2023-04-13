快訊

賣88名國人給柬埔寨詐欺集團 「角頭」臨演李振豪判刑18年

馬英九又要出訪！本月24日赴希臘演講 聚焦「台灣會變成下一個烏克蘭嗎」

音樂人李坤城逝世：作家回顧他的音樂遺產竟也有「爭議」

友通攜手ARTC、VicOne簽署MOU 打造系統整合資安防護

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

強化未來電動車資安能力，友通資訊（2397）攜手財團法人車輛研究測試中心（ARTC）展示電動車T-Box方案，並與趨勢科技旗下車用資安公司VicOne，三方簽署合作備忘錄（MOU）。共同整合嵌入式系統和車聯網技術，並為電動車與連網交通運輸打造全面的資訊安全防護，確保相關設備符合國際標準安全驗證。

2023年國際汽機車產業年度指標盛會「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」三展於昨日開展，展覽內容從燃油車到電動汽機車、自駕車，完整呈現車輛零配件供應鏈和智慧移動產業生態系，打造汽機車軟硬體、售後服務及智慧移動解決方案之全方位展示和交流平台。

友通資訊總經理蘇家弘表示，在全球興起淨零碳排的趨勢下，將帶動電動車和新能源車的產業加速發展。電動車不但具備運輸功能，更是高度軟體化的產品，如同行動式的大型數據中心，因此資訊安全將扮演相關車用系統整合上關鍵的角色。

友通攜手ARTC與VicOne共同簽署合作備忘錄，超前部署連網車輛的資安防護能力，可有效抵禦駭客攻擊，並以符合國際標準與法規之安全驗證為目標進行設計，一同為未來的智慧城市作好全面的準備。友通今年聚焦車輛自駕化、聯網化、電動化及共享化等四大發展趨勢，與ARTC合作打造無人自駕小巴WinBus。WinBus採用友通的車載通訊控制器T-Box解決方案，搭載ARM架構的低功耗高可靠度車載系統VC900-M8M。電腦中的車輛專用介面可以連接感測器收集車輛資料，過程中更能利用ARTC提供的壓縮與加密演算法技術進行後台遠端動態分析，加上VicOne的車載資安軟體，確保連網汽車與設備通訊時受到保護，也能掌握異常數據訊號並即時示警。

電動車 友通 資安

延伸閱讀

迎接新世代電動車　BMW註冊多達48個新車名！

鴻海電動車大爆發　主打百萬內的電動車明年將大量出貨

和潤電能參展台灣國際智慧移動展 展示多元化綠能事業體

衝刺電動車 經濟部擬4年投入50億補助研發

相關新聞

研調：晶片法案降低台積未來在大陸投資意願 跨國半導體業持續去中化

據集邦科技（TrendForce）今（13）日表示，美國商務部近期基於《晶片法案》釋出補貼細則，其中明文規定獲補助者未來...

SEMI：去年全球半導體設備出貨1,076億美元 再創新高

SEMI國際半導體產業協會今(13)日公布2022年全球半導體製造設備銷售金額，相較2021年1,026 億美元成長5%...

Touch Taiwan 2023強攻Micro LED關鍵技術及解決方案

一年一度的「2023 Touch Taiwan」系列展將於4月19日至21日在台北南港展覽館一館四樓登場，集結台灣共10...

台積電魏哲家3月再獲限制股票 46張市值估逾2400萬元

台積電（2330）先前祭出限制型股票措施，公開資訊顯示，3月正式發放2022年度部分限制股，台積電總裁魏哲家獲得限制股約...

大立光第1季每股賺24.64元 下探七季來新低

大立光（3008）今天召開法說會，公布今年第1季稅後純益32.88億元，季減24%、年減42%，為七季來低點，每股純益（...

連台積電劉德音都示警！大學理工科學生驚現3大危機 2030年台灣霸業怎撐下去？

台灣半導體霸業眾所周知，在IC製造及IC封裝都是全球第一，IC設計則是全球第二位，使台灣的全球影響力，遠遠超乎在國際政治地位上的侷限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦