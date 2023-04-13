Touch Taiwan 2023強攻Micro LED關鍵技術及解決方案

一年一度的「2023 Touch Taiwan」系列展將於4月19日至21日在台北南港展覽館一館四樓登場，集結台灣共10國家、295家指標廠商、使用862個攤位，從「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」到「淨零碳排&新能源」六大主題，提供涵蓋智慧顯示創新技術、多元化應用、解決方案及互動式體驗服務，今年展覽以「Connection跨域共創，連接未來」為主軸，從顯示器出發鏈結到上中下游整個供應鏈及應用端，邀請廠商與跨域夥伴們一起打造合作生態系，在這次展會上共同展現其技術成果。今年展場內將有超過300件新的跨領域解決方案，從智慧醫療、零售、育樂、移動到智慧製造，提供完整的跨領域應用平台。

智慧座艙與Micro LED/miniLED的關鍵技術搭配湧商機

近年來環保意識及綠色新能源意識抬頭，帶動電動車、自駕車的快速發展，消費者追求乘車時的娛樂及智慧化服務需求，讓車內娛樂體驗再進化，因此也大幅提升車用顯示器需求。智慧座艙已成為全球豪華汽車大廠爭相布局的重點，從儀錶板、後視鏡、抬頭顯示器、中控面板、後座娛樂應用面板等，面板須具備高解析度、高亮度與低灰表現，顯示技術也開始有AMOLED及miniLED背光技術的導入，顯示器相關廠商也開始積極發展整車娛樂系統整合技術，為顯示器本身做更高的附加價值。由此可知，智慧座艙的興起，提供駕駛更多元的智慧體驗，而Micro LED/miniLED的顯示技術早已開始導入智慧座艙應用中，智慧座艙與Micro LED/miniLED的關鍵技術搭配將會是未來廠商發展的重點之一，也預計將在本次展覽興起一波討論話題。今年「智慧顯示」主題專區聚焦在智慧座艙、場域應用及解決方案 : 面板雙虎友達光電、群創光電將大秀最新應用與新技術，加上元太科技、康寧、默克、GIS、明基材料、KLA，以及今年首度參展的ViewSonic及緯創資通等重量級廠商也將帶來最新顯示器產品亮相。

大秀領先全球的Micro LED技術

近年來，Micro LED 將領域擴展至車載應用、AR/VR眼鏡、手機等穿戴式裝置上，未來要實現元宇宙應用，整個顯示技術就必須具備更輕薄、更高效率、功耗低、體積小等優點，整個台灣在Micro LED的技術為全球領先，今年Touch Taiwan「Micro LED/Mini LED」主題專區將有富采集團領軍旗下公司晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技及葳天科技共同展出，其他重量級參展商包括錼創、漢民、聚積、東捷、錸寶、台灣信越、晶彩、Toray Engineering、Kulicke & Soffa、先進太平洋、斯託克、Coherent、Aledia等海內外廠商也將大秀Micro & Mini LED商機，由於今年Micro LED量產能量蓄勢待發，在廠商多年的努力下，製造過程與成本比以往下降許多，今年展會將會看到廠商在Micro LED多年累積的技術及成果展示，也可預見Micro LED朝向主流終端顯示市場將指日可待！

同期搭配「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」, 集結多位國際領導企業代表，包含友達光電、群創光電、錼創科技、Kulicke & Soffa、Topcon、Inziv、Toray Engineering、Top Engineering、VEECO、Aledia及YOLE，共同解析Micro LED量產顯示技術及解決方案。

提供多樣跨域智慧製造解決方案

在「智慧製造」領域上，受到全球元宇宙的熱潮，以及VR/AR和5G發展逐漸成熟，加速推動產業自動化、

數位化、智能化，智慧工廠更是元宇宙概念下首發場域，同期舉辦的「智慧製造展」將以智慧製造解決方案應用為主軸，聚焦在數位轉型與系統整合、智慧工廠、互動式體驗及 AMR/AGV，打造「元宇宙」虛實概念下的智慧製造場域。今年邀請到攝陽、由田、台達、皮托、東佑達、精映、台中軸承公會等企業展示智慧製造設備、企業強化韌性製造及數位轉型解決方案，現場提供蓋智慧製造、智慧工廠、智慧物流等多元領域應用及解決方案，展中設立「元宇宙智慧製造主題館」由佐臻、方塊磚等廠商透過AR虛擬實境打造元宇宙互動式沉浸體驗，預計將為展覽增添許多話題。同期搭配智慧製造系列論壇「智慧智造關鍵技術論壇」及「元宇宙ARVR及數位轉型新趨勢論壇」邀請多位專家前來分享及提供廠商媒合服務。

新一波半導體產業的發展契機：化合物半導體

今年「先進設備」主題專區聚焦在化合物半導體材料、設備、應用及先進封裝技術，集結了志聖工業、均豪精密、均華精密、帆宣、亞智、倍福、大銀、旭東機械及首度參展的中砂、辛耘、DISCO等業界領導廠商，共同展現台灣在半導體與顯示器產業的強大競爭力。展場內設置「化合物半導體供應鏈館」，由優貝克、穩晟材料、杜益、光焱、創技、歐文、岱美、閎康、DISCO、宗豪等10家廠商展示化合物半導體設備、碳化矽 (SiC) 以及應用在化合物半導體的切磨拋加工製程技術，一起建構化合物半導體的產業生態圈。並於展覽期間第二天舉辦「化合物半導體國際論壇」，邀請海內外廠商打造完整的化合物半導體供應鏈，提供高附加價值之技術應用與解決方案，包括：Woldspeed, DISCO, Infineon , onsemi, soitec, Yole,世界先進、辛耘、碳矽電子等國際級大廠前來分享。