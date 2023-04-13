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Touch Taiwan 2023強攻Micro LED關鍵新技術

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
一年一度的2023 Touch Taiwan即將於4月19日開展，左為Touch Taiwan主辦單位台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長柯富仁，右為TDUA副理事長楊柱祥。記者馬瑞璿／攝影
一年一度的2023 Touch Taiwan即將於4月19日開展，左為Touch Taiwan主辦單位台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長柯富仁，右為TDUA副理事長楊柱祥。記者馬瑞璿／攝影

一年一度的2023 Touch Taiwan即將於4月19日開展，今年集結台灣共10國家、295家指標廠商、862個攤位，聚焦智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料、淨零碳排與新能源等六大主題，今年展場內將有超過300件的跨領域解決方案，從智慧醫療、零售、育樂、移動到智慧製造，提供完整的跨領域應用平台。

近年來環保意識及綠色新能源意識抬頭，帶動電動車、自駕車快速發展，消費者追求乘車時娛樂及智慧化服務需求，讓車內娛樂體驗再進化，因此也大幅提升車用顯示器需求。

智慧座艙已成為全球豪華汽車大廠爭相布局的重點，從儀表板、後視鏡、抬頭顯示器、中控面板、後座娛樂應用面板等，面板須具備高解析度、高亮度與低灰表現，顯示技術也開始有AMOLED及miniLED背光技術的導入，顯示器相關廠商也開始積極發展整車娛樂系統整合技術，為顯示器本身做更高的附加價值。

近年來，Micro LED將應用領域擴展至車載應用、AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）眼鏡、手機等穿戴式裝置，未來要實現元宇宙應用，顯示技術就必須具備更輕薄、高效率、功耗低、體積小等優點。今年Micro LED量產能量蓄勢待發，製造過程與成本比以往下降許多，今年展會將會看到廠商在Micro LED多年累積的技術及成果展示，也可預見Micro LED將走向終端顯示市場主流。

Touch Taiwan去年首度新增「淨零碳排」主題專區，開啟顯示產業綠色新商機，今年專區聚焦在節能減碳技術與材料、廢棄物循環利用、綠色交通與永續建築、綠色製造與智慧化管理，由面板雙虎友達、群創領軍，海內外等多家廠商也將一同展示節能減碳技術、材料及淨零碳排解決方案，攜手打造綠色新商機。

LED 面板雙虎 顯示器

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