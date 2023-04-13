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聚焦台商實力 法人：台灣與大陸市場後續表現可期

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) 、 Refinitiv集團旗下的理柏(Lipper)與《Money錢》雜誌 取自4/10（凱基投信／提供）
資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) 、 Refinitiv集團旗下的理柏(Lipper)與《Money錢》雜誌 取自4/10（凱基投信／提供）

受惠台灣內需消費復甦，以及掌握符合產業趨勢的海外市場標的，凱基台商天下基金經理人吳志文表示，展望第2季，美國景氣是否衰退，仍會持續左右市場情緒，研判第2季仍有高機率延續震盪整理行情。反觀台灣與中國大陸市場，受惠大陸解封效應以及終端消費電子產品復甦加速庫存去化，後續表現可期。

觀察台灣市場，吳志文建議，可以全球半導體產值作為觀察指標。吳志文指出，整體半導體產值年減幅度，預期可望從今年第一季的-13.8%，進入第二季收斂至-12.5%，並在第三季明顯回升至-0.6%，甚至有機會在第四季恢復至正增長7.5%(註1)。進一步觀察次產業的產值變化，相較於去年，終端消費電子應用端的5G手機、汽車、工業電子、智能穿戴裝置、智慧家電等次產業產值，預期今年全年可望率先回復正增長，其中尤以智慧家電與穿戴裝置的增長15%與9%最為明顯(註1)；且拜庫存去化順利進行之賜，帶動半導體上游廠商回補庫存的需求回籠，有利上游表現。展望第2季，布局重心可放在晶圓代工、IC設計及內需消費產業。

中國大陸市場方面，吳志文認為，解封效應發酵，預期大陸內需消費持續增溫，並在第1季房地產與基建活動優於市場預期帶動下，預期第二季GDP季增率維持中高水位，且由於去年上海封城導致的低基期，市場一致上調第二季的GDP年增率。市場也普遍預期第二季企業獲利有高機率優於去年同期，其中尤以受惠解封的內需產業復甦程度可望最為明顯，例如電商、網路平台、遊戲、房地產、金融、電動車產業，都值得留意。惟大陸第1季車市銷量不如預期，為車市復甦腳步埋下變數，後續可觀察4月18日的上海車展，若新車款成功吸引消費者眼球，可望點燃4、5月銷售熱度，並為下半年銷量賦予更高期待；現階段投資焦點則建議關注品牌廠。

凱基台商天下基金以敏銳市場觀察，並結合產業趨勢掌握，挺過高度震盪的市場，暨2022年榮獲多項理柏台灣基金獎-亞太區股票型基金獎獎項後，今年再次獲得2023年理柏台灣基金獎_最佳10年期-亞太區股票型基金肯定。凱基台商天下基金憑藉核心（配置成長）+衛星（搭配週期輪動機會）的投資策略，既能聚焦成長型產業與技術領先的龍頭企業，特別是台商在5G產業生態圈中扮演關鍵要角的公司，又能掌握景氣循環、分散重押單一產業的風險，真正實現立足台灣、放眼天下。

台商 智慧家電

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